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Макрон во время государственного визита в Лондон призвал Стармера признать Палестину

Киев • УНН

 • 58 просмотра

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в Великобританию призвал британское правительство признать государство Палестина. Этот шаг, по его мнению, является единственным путем к миру на Ближнем Востоке.

Макрон во время государственного визита в Лондон призвал Стармера признать Палестину

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал премьер-министра Великобритании и Соединенное Королевство в целом признать государство Палестина, выступая перед британским парламентом в первый день своего государственного визита. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

В речи к членам Палаты лордов и Палаты общин Макрон подчеркнул необходимость совместных действий перед лицом растущего напряжения на Ближнем Востоке и неопределенности относительно дальнейшей поддержки региона со стороны США.

Сегодня, работая вместе над признанием государства Палестина и запуском этого политического импульса - это единственный путь к миру

- заявил Макрон во вторник в Лондоне.

Франция и Великобритания как постоянные члены Совета Безопасности ООН уже обсуждают возможность такого шага, однако британское правительство до сих пор не определилось со сроками принятия решения.

Этот визит стал первой государственной поездкой лидера Франции в Великобританию с 2008 года, а также первым государственным визитом европейского руководителя после Brexit. Событие также стало символом улучшения отношений между двумя странами после того, как премьер-министром Британии год назад стал лидер лейбористов Кир Стармер.

Выступая перед британскими парламентариями в отделанном зале Палаты лордов, на фоне картин битв при Ватерлоо и Трафальгаре, Макрон также объявил, что легендарный гобелен из Байё — 70-метровое полотно, изображающее нормандское завоевание Англии в 1066 году — будет передан Великобритании во временное пользование в 2026 году.

В своем выступлении французский лидер также:

  • предостерег, что алгоритмы США и Китая создают уязвимость для Европы;
    • подчеркнул необходимость совместной борьбы с нелегальной миграцией;
      • подтвердил, что европейские страны не покинут Украину;
        • предупредил о “нерешительных союзах” в Европе, не упоминая прямо США или президента Трампа.

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          Поддержка Израиля после терактов ХАМАС 7 октября 2023 года вызвала внутреннее недовольство в лейбористской партии. В последние месяцы Стармер занял более жесткую позицию в отношении действий премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Газе, в частности введя санкции против отдельных членов израильского правительства.

          Несмотря на призывы к признанию Палестины как средства дипломатического давления на Израиль, глава МИД Британии Дэвид Лемми во вторник отметил, что ситуация на местах только ухудшается. Выступая перед Комитетом по иностранным делам Палаты общин, он отказался назвать ориентировочные сроки возможного признания Палестины.

          Мы ведем диалог с французскими и саудовскими коллегами относительно признания, однако моя интуиция подсказывает: сейчас главное — изменить ситуацию на месте 

          сказал Лемми.

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          В прошлом месяце, после израильских авиаударов по территории Ирана, Макрон объявил об отсрочке французско-саудовской конференции в Нью-Йорке, которая должна была представить новую "дорожную карту" создания палестинского государства. План предусматривал также предоставление Израилю новых гарантий безопасности и перспективу дальнейшей интеграции с арабскими странами.

          Появились новые детали предложения о прекращении огня в Газе - Associated Press07.07.25, 04:15 • 1725 просмотров

          Лилия Набока

          Лилия Набока

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