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ФРН поки що не стане визнавати Палестину

ФРН поки що не стане визнавати Палестину

Київ • УНН

 • 17439 перегляди

Німеччина поки що не визнає незалежну палестинську державу, незважаючи на те, що це зробили Норвегія, Іспанія та Ірландія, оскільки вона залишається відданою меті досягнення дводержавного рішення шляхом переговорів у рамках політичного процесу.

Берлін поки не наслідуватиме приклад Норвегії, Іспанії та Ірландії, які вирішили визнати незалежну палестинську державу, заявила представниця МЗС ФРН. Про це повідомляє DW, пише УНН.

Самостійна держава Палестина залишається твердою метою німецької зовнішньої політики", однак питання про визнання опиниться на порядку денному лише під час політичного процесу на шляху до її становлення,

- заявила в Берліні в середу, 22 травня, представниця міністерства закордонних справ Німеччини.

Деталі

З цієї причини, за її словами, Німеччина вже давно підтримує створення і реформування палестинських інститутів.

Зрештою лише власна держава в сенсі концепції "двох держав для двох народів" створить як для палестинців, так і для ізраїльтян можливість жити пліч-о-пліч у мирі та безпеці, сказала представниця німецького МЗС, наголосивши, що необхідність перемовин на цю тему зараз важлива, як ніколи раніше.

Кількома днями раніше Генеральна Асамблея ООН 143 голосами вирішила надати палестинцям нові "права і привілеї" в Організації Об'єднаних Націй. Німеччина, Австрія, Британія, Італія та Україна утрималися під час голосування. США, Ізраїль, Угорщина та Чехія проголосували проти.

Нагадаємо

Америка наклала вето на заявку Палестини на повноправне членство в ООН, заблокувавши визнання палестинської державності.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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