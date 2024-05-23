ФРГ пока что не станет признавать Палестину

Берлин пока не будет следовать примеру Норвегии, Испании и Ирландии, которые решили признать независимое палестинское государство, заявила представитель МИД ФРГ. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Самостоятельное государство Палестина остаётся твёрдой целью немецкой внешней политики", однако вопрос о признании окажется на повестке дня лишь во время политического процесса на пути к её становлению, - заявила в Берлине в среду, 22 мая, представительница министерства иностранных дел Германии.

Детали

По этой причине, по ее словам, Германия уже давно поддерживает создание и реформирование палестинских институтов.

В конце концов только собственное государство в смысле концепции "двух государств для двух народов" создаст как для палестинцев, так и для израильтян возможность жить бок о бок в мире и безопасности, сказала представительница немецкого МИД, подчеркнув, что необходимость переговоров на эту тему сейчас важна, как никогда раньше.

Несколькими днями ранее Генеральная Ассамблея ООН 143 голосами решила предоставить палестинцам новые "права и привилегии" в Организации Объединенных Наций. Германия, Австрия, Великобритания, Италия и Украина воздержались во время голосования. США, Израиль, Венгрия и Чехия проголосовали против.

Напомним

Америка наложила вето на заявку Палестины на полноправное членство в ООН, заблокировав признание палестинской государственности.