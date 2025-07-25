Франция признает Палестину независимым государством в сентябре - Макрон

Франция в сентябре этого года признает Палестинскую автономию независимым государством. Об этом в соцсети Х сообщил президент страны Эмманюэль Макрон, информирует УНН.

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По его словам, он сделает "это торжественное заявление" на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.

Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре - написал Макрон.

Он подчеркнул, что сегодня срочно нужно прекратить войну в Секторе Газа и оказать помощь гражданскому населению, при этом должно быть немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и масштабная гуманитарная помощь народу Газы.

Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы. Наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет - отметил президент Франции.

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Он добавил, что французский народ хочет мира на Ближнем Востоке.

"Мы, французы, вместе с израильтянами, палестинцами и нашими европейскими и международными партнерами должны продемонстрировать, что это возможно. В свете обязательств, взятых на себя президентом Палестинской администрации, я написал ему о своей решимости двигаться вперед", - резюмировал Макрон.

Напомним

Ранее в этом месяце президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в Великобританию призвал британское правительство признать государство Палестина. Этот шаг, по его мнению, является единственным путем к миру на Ближнем Востоке.

В мае Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.

В июне парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.

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