Франция признает Палестину независимым государством в сентябре - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул необходимость прекращения войны в Секторе Газа, освобождения заложников и восстановления Газы.
Франция в сентябре этого года признает Палестинскую автономию независимым государством. Об этом в соцсети Х сообщил президент страны Эмманюэль Макрон, информирует УНН.
Детали
По его словам, он сделает "это торжественное заявление" на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций.
Верный своему историческому обязательству по справедливому и прочному миру на Ближнем Востоке, я решил, что Франция признает государство Палестина. Я сделаю торжественное заявление на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций в сентябре
Он подчеркнул, что сегодня срочно нужно прекратить войну в Секторе Газа и оказать помощь гражданскому населению, при этом должно быть немедленное прекращение огня, освобождение всех заложников и масштабная гуманитарная помощь народу Газы.
Также необходимо обеспечить демилитаризацию ХАМАС, безопасность и восстановление Газы. Наконец, важно построить государство Палестина, обеспечить его жизнеспособность и дать ему возможность, приняв его демилитаризацию и полностью признав Израиль, внести свой вклад в безопасность всех на Ближнем Востоке. Альтернативы нет
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Он добавил, что французский народ хочет мира на Ближнем Востоке.
"Мы, французы, вместе с израильтянами, палестинцами и нашими европейскими и международными партнерами должны продемонстрировать, что это возможно. В свете обязательств, взятых на себя президентом Палестинской администрации, я написал ему о своей решимости двигаться вперед", - резюмировал Макрон.
Напомним
Ранее в этом месяце президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в Великобританию призвал британское правительство признать государство Палестина. Этот шаг, по его мнению, является единственным путем к миру на Ближнем Востоке.
В мае Норвегия, Ирландия и Испания заявили, что признают Палестинское государство, что побудило Израиль отозвать своих послов и вызвать их представителей в знак протеста.
В июне парламент Словении проголосовал за признание независимого палестинского государства, при этом 52 из 90 депутатов поддержали это решение.
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