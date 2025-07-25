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Майданчик для знищення Ізраїлю: Нетаньяху дав оцінку рішенню Макрона про визнання Палестини державою

Київ • УНН

 • 522 перегляди

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху рішуче засудив рішення президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську автономію незалежною державою. Нетаньяху вважає, що це заохочує терор і може створити іранського посередника, як у Газі.

Майданчик для знищення Ізраїлю: Нетаньяху дав оцінку рішенню Макрона про визнання Палестини державою

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він "рішуче засуджує" рішення президента Франції Емманюеля Макрона визнати Палестинську автономію незалежною державою. Про це повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву офіса Нетаньяху, інформує УНН.

Деталі

Прем'єр Ізраїлю, зокрема, стверджує, що таке рішення Макрона "заохочує терор і ризикує створити ще одного іранського посередника, як це сталося з Газою".

Палестинська держава в цих умовах буде стартовим майданчиком для знищення Ізраїлю, а не для мирного життя поруч із ним

- йдеться у заяві Нетаньяху.

"Давайте будемо відвертими: палестинці не прагнуть держави поруч з Ізраїлем, вони прагнуть держави замість Ізраїлю", – резюмував політик.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.

Макрон під час державного візиту до Лондона закликав Стармера визнати Палестину08.07.25, 21:54 • 2119 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Емманюель Макрон
Франція
Беньямін Нетаньягу
Сектор Газа
Палестинська держава
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