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Площадка для уничтожения Израиля: Нетаньяху оценил решение Макрона о признании Палестины государством

Киев • УНН

 • 288 просмотра

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решительно осудил решение президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинскую автономию независимым государством. Нетаньяху считает, что это поощряет террор и может создать иранского посредника, как в Газе.

Площадка для уничтожения Израиля: Нетаньяху оценил решение Макрона о признании Палестины государством

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что он "решительно осуждает" решение президента Франции Эмманюэля Макрона признать Палестинскую автономию независимым государством. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса Нетаньяху, информирует УНН.

Детали

Премьер Израиля, в частности, утверждает, что такое решение Макрона "поощряет террор и рискует создать еще одного иранского посредника, как это произошло с Газой".

Палестинское государство в этих условиях будет стартовой площадкой для уничтожения Израиля, а не для мирной жизни рядом с ним

- говорится в заявлении Нетаньяху.

"Давайте будем откровенны: палестинцы не стремятся к государству рядом с Израилем, они стремятся к государству вместо Израиля", – резюмировал политик.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция признает Палестину независимым государством в сентябре этого года на Генеральной Ассамблее ООН. Он подчеркнул необходимость прекращения войны в Секторе Газа, освобождения заложников и восстановления Газы.

Макрон во время государственного визита в Лондон призвал Стармера признать Палестину08.07.25, 21:54 • 2117 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

политикаНовости Мира
Израиль
Эммануэль Макрон
Франция
Биньямин Нетаньяху
Сектор Газа
Государство Палестина
Tesla
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