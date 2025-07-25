"Те, що він каже, не має значення": Трамп відреагував на заяву Макрона щодо Палестини
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп прокоментував намір президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестину державою, заявивши, що його слова не мають значення. Макрон планує зробити офіційну заяву на Генасамблеї ООН у вересні, що викликало обурення Ізраїлю та США.
Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестину державою, передає УНН із посиланням на Sky News.
Те, що він каже, не має значення. Він дуже хороший хлопець. Він мені подобається, але ця заява не має ваги
"Безрозсудне рішення": Рубіо прокоментував плани Макрона про визнання Палестини25.07.25, 06:40 • 22456 переглядiв
Контекст
Президент Франції оголосив про значну зміну політики в листі до президента Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса минулої ночі та, як очікується, зробить офіційну заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні.
Майданчик для знищення Ізраїлю: Нетаньяху дав оцінку рішенню Макрона про визнання Палестини державою25.07.25, 01:37 • 17594 перегляди
Макрон сказав, що сподівається, що план принесе мир у регіон, але це викликало гнівні докори з боку Ізраїлю та США.
Незалежна палестинська держава: чи підтримає світ ініціативу Макрона25.07.25, 17:49 • 39540 переглядiв