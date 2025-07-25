"Те, що він каже, не має значення": Трамп відреагував на заяву Макрона щодо Палестини

Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву президента Франції Еммануеля Макрона визнати Палестину державою, передає УНН із посиланням на Sky News.

Те, що він каже, не має значення. Він дуже хороший хлопець. Він мені подобається, але ця заява не має ваги – сказав Трамп журналістам у Білому домі.

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Контекст

Президент Франції оголосив про значну зміну політики в листі до президента Палестинської адміністрації Махмуда Аббаса минулої ночі та, як очікується, зробить офіційну заяву на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй у вересні.

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Макрон сказав, що сподівається, що план принесе мир у регіон, але це викликало гнівні докори з боку Ізраїлю та США.

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