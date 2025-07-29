Визнання Палестини: Саудівська Аравія висунула умову для нормалізації відносин з Ізраїлем

Саудівська Аравія може нормалізувати відносини з Ізраїлем лише після створення Палестинської держави. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни принц Фейсал бін Фархан, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

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За його словами, ця позиція королівства залишається незмінною.

І ґрунтується на твердому переконанні, що лише через створення Палестинської держави та лише через врахування законних прав палестинського народу на самовизначення ми можемо досягти сталого миру та реальної інтеграції в регіоні - сказав глава МЗС Саудівської Аравії.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп наполягає на приєднанні Саудівської Аравії до так званих "Авраамських угод", покликаних нормалізувати відносини між арабськими державами та Ізраїлем. При цьому каменем спотикання є нинішня гуманітарна криза в Секторі Гази.

"Немає жодної довіри до розмови про нормалізацію з постійними смертями, стражданнями та руйнуваннями в Газі", – сказав Бін Фархан.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він "рішуче засуджує" рішення Макрона. За його словами, рішення Макрона "заохочує терор і ризикує створити ще одного іранського посередника, як це сталося з Газою".

"Те, що він каже, не має значення": Трамп відреагував на заяву Макрона щодо Палестини