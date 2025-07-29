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Визнання Палестини: Саудівська Аравія висунула умову для нормалізації відносин з Ізраїлем

Київ • УНН

 • 946 перегляди

Міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Фейсал бін Фархан заявив, що нормалізація відносин з Ізраїлем можлива лише після створення Палестинської держави. За його словами, лише після врахування прав палестинського народу можна досягти сталого миру в регіоні.

Визнання Палестини: Саудівська Аравія висунула умову для нормалізації відносин з Ізраїлем

Саудівська Аравія може нормалізувати відносини з Ізраїлем лише після створення Палестинської держави. Про це заявив міністр закордонних справ цієї країни принц Фейсал бін Фархан, повідомляє УНН із посиланням на Bloomberg.

Деталі

За його словами, ця позиція королівства залишається незмінною.

І ґрунтується на твердому переконанні, що лише через створення Палестинської держави та лише через врахування законних прав палестинського народу на самовизначення ми можемо досягти сталого миру та реальної інтеграції в регіоні

- сказав глава МЗС Саудівської Аравії.

Видання нагадує, що президент США Дональд Трамп наполягає на приєднанні Саудівської Аравії до так званих "Авраамських угод", покликаних нормалізувати відносини між арабськими державами та Ізраїлем. При цьому каменем спотикання є нинішня гуманітарна криза в Секторі Гази.

"Немає жодної довіри до розмови про нормалізацію з постійними смертями, стражданнями та руйнуваннями в Газі", – сказав Бін Фархан.

Нагадаємо

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що Франція визнає Палестину незалежною державою у вересні цього року на Генеральній Асамблеї ООН. Він наголосив на необхідності припинення війни в Секторі Гази, звільнення заручників та відбудови Гази.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що він "рішуче засуджує" рішення Макрона. За його словами, рішення Макрона "заохочує терор і ризикує створити ще одного іранського посередника, як це сталося з Газою".

"Те, що він каже, не має значення": Трамп відреагував на заяву Макрона щодо Палестини25.07.25, 19:38 • 4485 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Франція
Саудівська Аравія
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Палестинська держава
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