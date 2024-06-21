МИД Армении признал принцип "двух государств", который может быть единственным способом завершения конфликта между Израилем и представителями боевого формирования палестинского анклава. Пишет УНН со ссылкой на DW и МИД Армении.

Республика Армения признает Государство Палестина. (..) Катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, которые требуют решения. Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в Газе. Кроме того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами – говорится в заявлении.

Следует отметить, что в мае Норвегия, Ирландия и Испания сообщили, что признают независимость Палестины. Впоследствии Словения присоединилась к странам, признавшим палестинскую государственность.

Напомним

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддерживает предложенный США план прекращения огня в Газе.