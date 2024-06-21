Армения признает Государство Палестина и присоединилась к странам, которые поддерживают принцип "двух государств", как единственный способ положить конец израильско-палестинскому конфликту и установить мир и стабильность на Ближнем Востоке.
МИД Армении признал принцип "двух государств", который может быть единственным способом завершения конфликта между Израилем и представителями боевого формирования палестинского анклава. Пишет УНН со ссылкой на DW и МИД Армении.
Республика Армения признает Государство Палестина. (..) Катастрофическая гуманитарная ситуация в Газе и продолжающийся военный конфликт являются одними из первоочередных вопросов международной политической повестки дня, которые требуют решения. Республика Армения присоединилась к резолюциям Генеральной Ассамблеи ООН, призывающим к немедленному прекращению огня в Газе. Кроме того, Республика Армения искренне заинтересована в установлении мира и стабильности на Ближнем Востоке, установлении прочного примирения между еврейским и палестинским народами
Следует отметить, что в мае Норвегия, Ирландия и Испания сообщили, что признают независимость Палестины. Впоследствии Словения присоединилась к странам, признавшим палестинскую государственность.
Напомним
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал резолюцию Совета Безопасности ООН, которая поддерживает предложенный США план прекращения огня в Газе.