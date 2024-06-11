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Президент Палестинської автономії привітав план перемир'я у Газі

Президент Палестинської автономії привітав план перемир'я у Газі

Київ • УНН

 • 23214 перегляди

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас привітав резолюцію Ради Безпеки ООН, яка підтримує запропонований США план припинення вогню в Газі.

Президент Палестини Махмуд Аббас у вівторок привітав резолюцію США на підтримку плану припинення вогню в Газі, яку підтримала Рада безпеки ООН. Про це передає УНН із посиланням на France24.

Деталі

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас привітав голосування Ради Безпеки ООН щодо плану перемир'я в секторі Газа, назвавши його кроком у правильному напрямку. Рада Безпеки ООН схвалила проект резолюції США, який підтримує оголошений Джо Байденом план припинення вогню в Газі, і пропонує ХАМАС прийняти його.

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У тексті заклик до того, щоб "обидві сторони" - Ізраїль та представництво Палестини, ХАМАС – "повністю виконали умови плану без зволікань і без умов". Проект ухвалили 14 голосами "за", росія утрималася.

Доповнення

У вівторок Йорданія приймає саміт, присвячений невідкладній гуманітарній допомозі палестинцям, які потерпають від більш ніж восьмимісячної руйнівної війни в Газі, де Організація Об'єднаних Націй попереджає про голод, що насувається.

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Щонайменше 37 120 палестинців було вбито і 84 494 поранено в ході війни Ізраїлю в Газі, згідно з даними Міністерства охорони здоров'я території, яким керує ХАМАС. За ізраїльськими даними, в результаті нападів, здійснених під керівництвом ХАМАС 7 жовтня, було вбито близько 1170 осіб, 250 осіб було взято в заручники, з яких близько 120 залишаються в Газі. Багато з них були оголошені ізраїльською владою мертвими.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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