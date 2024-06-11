Президент Палестинської автономії привітав план перемир'я у Газі
Київ • УНН
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас привітав резолюцію Ради Безпеки ООН, яка підтримує запропонований США план припинення вогню в Газі.
Президент Палестини Махмуд Аббас у вівторок привітав резолюцію США на підтримку плану припинення вогню в Газі, яку підтримала Рада безпеки ООН. Про це передає УНН із посиланням на France24.
Деталі
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас привітав голосування Ради Безпеки ООН щодо плану перемир'я в секторі Газа, назвавши його кроком у правильному напрямку. Рада Безпеки ООН схвалила проект резолюції США, який підтримує оголошений Джо Байденом план припинення вогню в Газі, і пропонує ХАМАС прийняти його.
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Доповнення
У вівторок Йорданія приймає саміт, присвячений невідкладній гуманітарній допомозі палестинцям, які потерпають від більш ніж восьмимісячної руйнівної війни в Газі, де Організація Об'єднаних Націй попереджає про голод, що насувається.
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