Президент Палестинской автономии приветствовал план перемирия в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас во вторник приветствовал резолюцию США в поддержку плана прекращения огня в Газе, которую поддержал Совет Безопасности ООН. Об этом передает УНН со ссылкой на France24.

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Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас приветствовал голосование Совета Безопасности ООН по плану перемирия в Секторе Газа, назвав его шагом в правильном направлении. Совет Безопасности ООН одобрил проект резолюции США, который поддерживает объявленный Джо Байденом план прекращения огня в Газе, и предлагает ХАМАС принять его.

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В тексте призыв к тому, чтобы" обе стороны " - Израиль и представительство Палестины, ХАМАС – "полностью выполнили условия плана без промедлений и без условий". Проект приняли 14 голосами "за", Россия воздержалась.

Дополнение

Во вторник Иордания принимает саммит, посвященный неотложной гуманитарной помощи палестинцам, страдающим от более чем восьмимесячной разрушительной войны в Газе, где Организация Объединенных Наций предупреждает о надвигающемся голоде.

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По меньшей мере 37 120 палестинцев были убиты и 84 494 ранены в ходе войны Израиля в Газе, согласно данным Министерства здравоохранения территории, которым руководит ХАМАС. По израильским данным, в результате нападений, совершенных под руководством ХАМАС 7 октября, было убито около 1170 человек, 250 человек было взято в заложники, из которых около 120 остаются в Газе. Многие из них были объявлены мертвыми израильскими властями.

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