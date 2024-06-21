Вірменія визнала Палестину, як суверенну державу
Київ • УНН
Вірменія визнає державу Палестина та приєдналась до країн, які підтримують принцип "двох держав", як єдиний спосіб покласти край ізраїльсько-палестинському конфлікту і встановити мир і стабільність на Близькому Сході.
МЗС Вірменії визнало принцип "двох держав", який може бути єдиним способом завершення конфлікту між Ізраїлем і представниками бойового формування палестинського анклаву. Пише УНН із посиланням на DW та МЗС Вірменії.
Республіка Вірменія визнає державу Палестина. (..) Катастрофічна гуманітарна ситуація в Газі та триваючий військовий конфлікт є одними з першочергових питань міжнародного політичного порядку денного, які потребують вирішення. Республіка Вірменія приєдналася до резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, які закликають до негайного припинення вогню в Газі. Крім того, Республіка Вірменія щиро зацікавлена у встановленні миру і стабільності на Близькому Сході, встановленні міцного примирення між єврейським і палестинським народами
Слід зазначити, що у травні Норвегія, Ірландія та Іспанія повідомили, що визнають незалежність Палестини. Згодом Словенія приєдналася до країн, які визнали палестинську державність.
Нагадаємо
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас привітав резолюцію Ради Безпеки ООН, яка підтримує запропонований США план припинення вогню в Газі.