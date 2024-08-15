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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Эрдоган и президент Палестинской автономии обсудили прекращение огня в Газе

Эрдоган и президент Палестинской автономии обсудили прекращение огня в Газе

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 07:27  •  3549 просмотра

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Президент Палестинской автономии и президент Турции обсудили шаги по прекращению огня в Секторе Газа.

В среду, 14 августа, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили шаги по прекращению огня в Секторе Газа и то, что Эрдоган назвал "молчанием Запада перед лицом растущего числа жертв" в Газе. Об этом пишет France 24, передает УНН.

Детали

Как отмечается, президент Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в среду в Анкаре для переговоров о прекращении огня, на следующий день после визита в москву.

Аббас и Эрдоган обсудили "массовые убийства, совершенные Израилем на палестинских территориях", а также "шаги, которые необходимо предпринять для постоянного прекращения огня и мира".

Эрдоган вновь заявил о молчании, по его мнению, некоторых западных стран на увеличение числа погибших в Газе и заявил, что это "неприемлемо".

Он также указал, что все страны должны активизировать свои усилия для немедленного прекращения огня в Газе и обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи палестинцам.

Дополнение

Эрдоган яростно критикует действия Израиля в войне, вызванной атаками ХАМАС 7 октября, и называет премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху "мясником Газы".

В то время как ХАМАС рассматривается Соединенными Штатами, Европейским союзом и Израилем как террористическая организация, Эрдоган назвал ее "освободительным движением".

Добавим

Прекращение огня в Газе также обсуждали бывший президент США Трамп  с премьером Израиля Нетаньяху. Разговор состоялся накануне важного раунда переговоров в Дохе с участием США, Катара, Египта и Израиля.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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palestinskaya-natsionalnaya-administratsiyaПалестинская национальная администрация
redzhep-taip-erdohanРеджеп Тайип Эрдоган
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