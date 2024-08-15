Трамп обсудил с Нетаньяху соглашение по сектору Газа о прекращении огня - Axios

Бывший президент США Дональд Трамп в телефонной беседе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обсудил ситуацию с заложниками в Газе и соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на информированные источники, пишет УНН.

Один из источников сообщил, что звонок Трампа был направлен на то, чтобы побудить Нетаньяху согласиться на сделку, но подчеркнул, что не знает, действительно ли это то, что бывший президент сказал Нетаньяху, - говорится в сообщении.

Детали

По мнению источника, сам факт разговора важен, поскольку в четверг в Дохе состоится "решающий раунд переговоров" с участием высокопоставленных чиновников США, Катара, Египта и Израиля, цель которых попытаться устранить разногласия между Израилем и ХАМАС.

Портал напоминает, что в июле Трамп заявил в интервью Fox News, что Израилю необходимо как можно быстрее прекратить войну в Газе и вернуть заложников.

На встрече с Нетаньяху в своей резиденции в Мар-а-Лаго на следующий день после интервью Fox News Трамп сказал, что ситуация с заложниками очень тяжелая и что они должны быть немедленно возвращены.

Напомним

Лидеры США, Египта и Катара инициировали срочные переговоры между Израилем и ХАМАС 15 августа. Цель - заключить соглашение о прекращении огня и освобождении заложников.