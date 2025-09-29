В Белом доме подготовили мирный план, чтобы завершить войну Израиля с боевиками ХАМАС

Президент США Дональд Трамп подготовил мирный план по прекращению войны Израиля с боевиками ХАМАС, состоящий из 20 пунктов. Об этом пишет УНН со ссылкой на официальный аккаунт Белого дома в соцсети Х.

Детали

Комплексный план президента Дональда Трампа по прекращению конфликта в Газе:

1. Газа станет зоной, свободной от терроризма и радикализма, которая не будет представлять угрозы для соседних стран.

2. Газа будет восстановлена на благо ее жителей, которые уже достаточно пострадали.

3. Если обе стороны согласятся с этим предложением, война немедленно закончится.

"Израильские войска отступят к согласованной линии, чтобы подготовиться к освобождению заложников. В течение этого времени все военные операции, включая воздушные и артиллерийские бомбардировки, будут прекращены, а линии фронта будут оставаться замороженными до тех пор, пока не будут выполнены условия для полного поэтапного отступления", - говорится в плане.

4. В течение 72 часов после публичного принятия Израилем этого соглашения все заложники, живые и мертвые, будут возвращены.

5. После освобождения всех заложников Израиль освободит 250 заключенных, приговоренных к пожизненному заключению, а также 1700 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года, включая всех женщин и детей, задержанных в этом контексте. За каждого израильского заложника, чьи останки будут возвращены, Израиль вернет останки 15 погибших жителей Газы.

6. После возвращения всех заложников члены ХАМАС, которые обязуются мирно сосуществовать и сдать свое оружие, получат амнистию. Членам ХАМАС, желающим покинуть Газу, будет обеспечен безопасный проезд в страны, которые их примут.

7. После принятия этого соглашения в сектор Газа будет немедленно направлена полная помощь.

"Минимальный объем помощи будет соответствовать тому, что было предусмотрено в соглашении от 19 января 2025 года о гуманитарной помощи, включая восстановление инфраструктуры (водоснабжение, электроснабжение, канализация), восстановление больниц и пекарен, а также ввоз необходимого оборудования для уборки завалов и расчистки дорог", - отмечается в плане.

8. Ввоз гуманитарной помощи и ее распределение в секторе Газа будет происходить без вмешательства обеих сторон через ООН и ее агентства, Красный Полумесяц, а также другие международные институты, которые никоим образом не связаны ни с одной из сторон. Открытие контрольно-пропускного пункта Рафах в обоих направлениях будет происходить по тому же механизму, что был внедрен согласно соглашению от 19 января 2025 года.

9. Газа будет управляться временным переходным правительством технического, аполитичного палестинского комитета, ответственного за ежедневное функционирование государственных служб и муниципалитетов для населения Газы.

Этот комитет будет состоять из квалифицированных палестинцев и международных экспертов, а надзор и контроль за его деятельностью будет осуществлять новый международный переходный орган, "Совет мира", возглавляемый президентом Дональдом Трампом, другие члены и главы государств будут объявлены позже, среди них бывший премьер-министр Тони Блэр. Этот орган будет устанавливать рамки и заниматься финансированием восстановления Газы до тех пор, пока Палестинская администрация не завершит свою программу реформ, как указано в различных предложениях, включая мирный план президента Трампа 2020 года и саудовско-французское предложение, и не сможет безопасно и эффективно вернуть контроль над Газой. Этот орган будет опираться на лучшие международные стандарты для создания современного и эффективного управления, которое будет служить интересам населения Газы и способствовать привлечению инвестиций", - добавляется в плане.

10. План экономического развития Трампа по восстановлению и активизации Газы будет создан путем созыва группы экспертов, которые помогли создать некоторые из процветающих современных городов-чудес на Ближнем Востоке.

11. Будет создана специальная экономическая зона с льготными тарифами и ставками доступа, которые будут обсуждены со странами-участницами.

12. Никто не будет вынужден покинуть Газу, а те, кто желает уехать, будут иметь право это сделать и право вернуться.

13. ХАМАС и другие группировки соглашаются не участвовать в управлении Газой, прямо, косвенно или в любой другой форме. Вся военная, террористическая и наступательная инфраструктура, включая туннели и объекты по производству оружия, будет уничтожена и не будет восстанавливаться. Под надзором независимых наблюдателей будет происходить процесс демилитаризации Газы, который будет включать вывод оружия из обращения навсегда путем согласованного процесса вывода из эксплуатации и будет поддерживаться международной программой выкупа и реинтеграции, проверяемой независимыми наблюдателями.

14. Региональные партнеры предоставят гарантию того, что ХАМАС и другие группировки будут выполнять свои обязательства, а Новая Газа не будет представлять угрозы для своих соседей или их народов.

15. США будут сотрудничать с арабскими и международными партнерами с целью создания временных Международных стабилизационных сил (МСС), которые будут немедленно развернуты в Газе. МСС будут обучать и оказывать поддержку проверенным палестинским полицейским силам в Газе, а также будут консультироваться с Иорданией и Египтом, которые имеют большой опыт в этой сфере.

16. Израиль не будет оккупировать или аннексировать Газу. По мере установления контроля и стабильности со стороны ISF, Вооруженные силы Израиля (IDF) будут выводиться на основе стандартов, этапов и сроков, связанных с демилитаризацией, которые будут согласованы между IDF, ISF, гарантами и США, с целью обеспечения безопасности Газы, которая больше не будет представлять угрозу для Израиля, Египта или их граждан.

17. В случае, если ХАМАС задержит или отклонит это предложение, вышеуказанные меры, включая расширенную операцию по оказанию помощи, будут продолжаться в районах, свободных от террора.

18. Будет начат межконфессиональный диалог на основе ценностей толерантности и мирного сосуществования с целью изменить мировоззрение и нарративы палестинцев и израильтян, подчеркивая преимущества, которые может принести мир.

19. По мере продвижения восстановления Газы и добросовестного выполнения программы реформ ПА, наконец могут сложиться условия для надежного пути к самоопределению и государственности Палестины, что, по нашему мнению, является стремлением палестинского народа.

20. Соединенные Штаты наладят диалог между Израилем и палестинцами с целью достижения согласия относительно политических перспектив мирного и процветающего сосуществования.

Напомним

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме.