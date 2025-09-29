Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі: обговорять 21 пункт мирного плану

Президент США Дональд Трамп зустрівся із прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу у Білому домі, повідомляє ВВС, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп щойно привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у Білому домі - пише видання.

Очікується, що Трамп і Нетаньягу обговорять новий мирний план із 21 пункту, який, як сподівається президент США, може покласти край війні в Газі. Зараз зустріч двох лідерів відбувається в Овальному кабінеті, але вона закрита для преси.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав позитивну реакцію на свою пропозицію припинити війну в Газі. Він висловив оптимізм, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримає план під час зустрічі у Вашингтоні.