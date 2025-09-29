$41.140.18
Ексклюзив
15:19 • 5154 перегляди
Антикорупційне чи Комерційне бюро? Чому справи НАБУ перетворюються на бізнес-розбірки
Ексклюзив
14:16 • 8250 перегляди
“Будуть неспроможні достатньо швидко реагувати на будь-яке загострення і на проблеми”: політолог оцінив, як шатдаун у США може вплинути на Україну
Ексклюзив
12:21 • 21579 перегляди
Парламентські вибори в Чехії: політолог пояснив, як вони вплинуть на Україну
10:38 • 18697 перегляди
Веніславський пояснив, чим корисний для держави дозвіл на виїзд з України чоловіків до 22 років і як він вплинув на мобілізацію
1 жовтня, 09:34 • 18251 перегляди
Президент доручив повну перевірку після загибелі 9 людей через негоду в ОдесіPhoto
Ексклюзив
1 жовтня, 06:00 • 53175 перегляди
Чи зростуть тарифи на електроенергію для населення у листопаді – відповідь МіненергоPhoto
1 жовтня, 05:57 • 40422 перегляди
Уряд США призупинив роботу вперше з 2019 року: хто отримає зарплату під час шатдауну, а хто - ні
1 жовтня, 05:47 • 31291 перегляди
Восьмиденний блекаут: в ЄС закликали рф вивести негайно всі свої сили із ЗАЕС та всієї України
1 жовтня, 05:00 • 48544 перегляди
Нова категорія отримувачів базової соціальної допомоги, призначення субсидій, вилучення монет: нововведення із першого жовтняPhoto
30 вересня, 17:35 • 25663 перегляди
Важливо, щоб світ знав, які можуть бути наслідки: Зеленський обговорив із генсеком ООН найдовший блекаут на окупованій ЗАЕС
Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі: обговорять 21 пункт мирного плану

Київ • УНН

 • 5831 перегляди

Президент США Дональд Трамп зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі. Вони обговорюють новий мирний план, який має покласти край війні в Газі.

Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі: обговорять 21 пункт мирного плану

Президент США Дональд Трамп зустрівся із прем’єр-міністром Біньяміном Нетаньягу у Білому домі, повідомляє ВВС, передає УНН

Деталі

Президент США Дональд Трамп щойно привітав прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу у Білому домі

- пише видання. 

Очікується, що Трамп і Нетаньягу обговорять новий мирний план із 21 пункту, який, як сподівається президент США, може покласти край війні в Газі. Зараз зустріч двох лідерів відбувається в Овальному кабінеті, але вона закрита для преси. 

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав позитивну реакцію на свою пропозицію припинити війну в Газі. Він висловив оптимізм, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтримає план під час зустрічі у Вашингтоні. 

Павло Башинський

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Вашингтон
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа