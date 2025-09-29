Трамп встретился с Нетаньяху в Белом доме: обсудят 21 пункт мирного плана

$41.140.18
Эксклюзив
15:19 • 4986 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
14:16 • 8092 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
12:21 • 21477 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
10:38 • 18641 просмотра
Вениславский объяснил, чем полезно для государства разрешение на выезд из Украины мужчин до 22 лет и как оно повлияло на мобилизацию
1 октября, 09:34 • 18206 просмотра
Президент поручил полную проверку после гибели 9 человек из-за непогоды в ОдессеPhoto
Эксклюзив
1 октября, 06:00 • 53164 просмотра
Вырастут ли тарифы на электроэнергию для населения в ноябре – ответ МинэнергоPhoto
1 октября, 05:57 • 40412 просмотра
1 октября, 05:47 • 31285 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:47 • 31285 просмотра
Восьмидневный блэкаут: в ЕС призвали рф немедленно вывести все свои силы из ЗАЭС и всей Украины
1 октября, 05:00 • 48537 просмотра
30 сентября, 17:35 • 25657 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
30 сентября, 17:35 • 25657 просмотра
Важно, чтобы мир знал, какие могут быть последствия: Зеленский обсудил с генсеком ООН самый долгий блэкаут на оккупированной ЗАЭС
публикации
Эксклюзивы
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
15:19 • 5062 просмотра
Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно Степану Чубенко: кто он и что случилось с его убийцамиPhoto13:07 • 12578 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Эксклюзив
12:21 • 21517 просмотра
Цены на лекарства растут, доверие падает: почему "Дарница" проигрывает битву за потребителя11:02 • 15629 просмотра
Всемирный день шоколада: топ-5 сладких рецептов, которые стоит приготовить сегодняPhoto10:37 • 17718 просмотра
Трамп встретился с Нетаньяху в Белом доме: обсудят 21 пункт мирного плана

Киев • УНН

 • 5831 просмотра

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме. Они обсуждают новый мирный план, который должен положить конец войне в Газе.

Трамп встретился с Нетаньяху в Белом доме: обсудят 21 пункт мирного плана

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме, сообщает ВВС, передает УНН

Детали

Президент США Дональд Трамп только что поприветствовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме

- пишет издание. 

Ожидается, что Трамп и Нетаньяху обсудят новый мирный план из 21 пункта, который, как надеется президент США, может положить конец войне в Газе. Сейчас встреча двух лидеров проходит в Овальном кабинете, но она закрыта для прессы. 

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил положительную реакцию на свое предложение прекратить войну в Газе. Он выразил оптимизм, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержит план во время встречи в Вашингтоне. 

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Вашингтон
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Сектор Газа