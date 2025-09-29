Трамп встретился с Нетаньяху в Белом доме: обсудят 21 пункт мирного плана

Президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в Белом доме, сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп только что поприветствовал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме - пишет издание.

Ожидается, что Трамп и Нетаньяху обсудят новый мирный план из 21 пункта, который, как надеется президент США, может положить конец войне в Газе. Сейчас встреча двух лидеров проходит в Овальном кабинете, но она закрыта для прессы.

Напомним

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил положительную реакцию на свое предложение прекратить войну в Газе. Он выразил оптимизм, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержит план во время встречи в Вашингтоне.