Трамп заявив про "дуже хорошу відповідь" на мирний план щодо Гази - Reuters
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп повідомив про позитивну реакцію на його пропозицію щодо припинення війни в Газі, висловивши оптимізм щодо підтримки плану прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Запропонований США 21-точковий план передбачає повернення заручників, припинення ізраїльських атак на Катар та відновлення діалогу між Ізраїлем і палестинцями.
Президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав позитивну реакцію на свою пропозицію припинити війну в Газі. Він висловив оптимізм, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху підтримає план під час зустрічі у Вашингтоні. Про це пише УНН із посиланням на Reuters.
Ми отримуємо дуже хороший відгук, тому що Бібі теж хоче укласти угоду
Деталі
Трамп зазначив, що його спеціальний посланник Стів Віткофф та Джаред Кушнер вже провели переговори з Нетаньяху в Нью-Йорку. За його словами, запропонований США 21-точковий план передбачає повернення заручників, припинення ізраїльських атак на Катар та відновлення діалогу між Ізраїлем і палестинцями.
Нетаньяху заявив, що допускає можливість амністії для лідерів ХАМАС у разі їхнього виходу з країни, звільнення заручників та завершення війни. Водночас віцепрезидент США Джей Ді Венс підкреслив, що переговори є дуже складними, але шанси на угоду є.
Я відчуваю себе більш оптимістично щодо того, де ми зараз знаходимося, ніж де ми були в будь-який момент за останні кілька місяців, але давайте будемо реалістами, ці речі можуть зірватися в останню хвилину
Нагадаємо
За даними Reuters, 28 вересня ізраїльські бронетанкові підрозділи поглибили вторгнення в райони Сабра, Тель-Аль-Хава, Шейх Радван та Аль-Насер. Через активні бойові дії та блокування гуманітарних коридорів десятки поранених залишаються без допомоги, а цивільні не можуть евакуюватися.
Також Трамп має намір зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі у понеділок.