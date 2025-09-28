$41.490.00
Эксклюзив
28 сентября, 08:59 • 24166 просмотра
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октябряPhoto
Эксклюзив
28 сентября, 08:33 • 43563 просмотра
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
28 сентября, 07:36 • 31788 просмотра
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00 • 33535 просмотра
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24 • 58097 просмотра
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30 • 69031 просмотра
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33 • 89446 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 146849 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 56225 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 49168 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Эксклюзив
Эксклюзив
Трамп заявил об «очень хорошем ответе» на мирный план по Газе — Reuters

Киев • УНН

 • 322 просмотра

Президент США Дональд Трамп сообщил о положительной реакции на его предложение по прекращению войны в Газе, выразив оптимизм относительно поддержки плана премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Предложенный США 21-пунктный план предусматривает возвращение заложников, прекращение израильских атак на Катар и возобновление диалога между Израилем и палестинцами.

Трамп заявил об «очень хорошем ответе» на мирный план по Газе — Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил положительную реакцию на свое предложение прекратить войну в Газе. Он выразил оптимизм, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержит план во время встречи в Вашингтоне. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы получаем очень хороший отклик, потому что Биби тоже хочет заключить сделку

- сказал президент США.

Детали

Трамп отметил, что его специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже провели переговоры с Нетаньяху в Нью-Йорке. По его словам, предложенный США 21-пунктный план предусматривает возвращение заложников, прекращение израильских атак на Катар и возобновление диалога между Израилем и палестинцами.

Нетаньяху заявил, что допускает возможность амнистии для лидеров ХАМАС в случае их выхода из страны, освобождения заложников и завершения войны. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что переговоры очень сложные, но шансы на соглашение есть.

Я чувствую себя более оптимистично относительно того, где мы сейчас находимся, чем где мы были в любой момент за последние несколько месяцев, но давайте будем реалистами, эти вещи могут сорваться в последнюю минуту

- отметил он.

Напомним

По данным Reuters, 28 сентября израильские бронетанковые подразделения углубили вторжение в районы Сабра, Тель-Аль-Хава, Шейх Радван и Аль-Насер. Из-за активных боевых действий и блокирования гуманитарных коридоров десятки раненых остаются без помощи, а гражданские не могут эвакуироваться.

Также Трамп намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник.

Вероника Марченко

