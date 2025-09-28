Трамп заявил об «очень хорошем ответе» на мирный план по Газе — Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил положительную реакцию на свое предложение прекратить войну в Газе. Он выразил оптимизм, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поддержит план во время встречи в Вашингтоне. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Мы получаем очень хороший отклик, потому что Биби тоже хочет заключить сделку - сказал президент США.

Детали

Трамп отметил, что его специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер уже провели переговоры с Нетаньяху в Нью-Йорке. По его словам, предложенный США 21-пунктный план предусматривает возвращение заложников, прекращение израильских атак на Катар и возобновление диалога между Израилем и палестинцами.

Нетаньяху заявил, что допускает возможность амнистии для лидеров ХАМАС в случае их выхода из страны, освобождения заложников и завершения войны. В то же время вице-президент США Джей Ди Вэнс подчеркнул, что переговоры очень сложные, но шансы на соглашение есть.

Я чувствую себя более оптимистично относительно того, где мы сейчас находимся, чем где мы были в любой момент за последние несколько месяцев, но давайте будем реалистами, эти вещи могут сорваться в последнюю минуту - отметил он.

Напомним

По данным Reuters, 28 сентября израильские бронетанковые подразделения углубили вторжение в районы Сабра, Тель-Аль-Хава, Шейх Радван и Аль-Насер. Из-за активных боевых действий и блокирования гуманитарных коридоров десятки раненых остаются без помощи, а гражданские не могут эвакуироваться.

Также Трамп намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник.