Ексклюзив
08:59 • 10308 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
08:33 • 15584 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36 • 13649 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
28 вересня, 06:00 • 17604 перегляди
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24 • 45346 перегляди
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30 • 64277 перегляди
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33 • 80037 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 132150 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 54859 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45 • 47185 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Ізраїльські танки проникають у житлові райони Гази, сотні тисяч мирних жителів у небезпеці - Reuters

Київ • УНН

 • 184 перегляди

Ізраїльські бронетанкові підрозділи поглибили вторгнення в райони Гази, ставлячи сотні тисяч мирних жителів у критично небезпечне становище. Десятки поранених залишаються без допомоги через блокування гуманітарних коридорів.

Ізраїльські танки проникають у житлові райони Гази, сотні тисяч мирних жителів у небезпеці - Reuters

Ізраїльські танки все глибше проникають в житлові райони Гази, ставлячи сотні тисяч мирних жителів у критично небезпечне становище. Медики міста повідомляють, що через блокування гуманітарних коридорів десятки поранених залишаються в пастці, а служби порятунку не в змозі оперативно реагувати на сигнали тривоги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Зранку 28 вересня ізраїльські бронетанкові підрозділи поглибили вторгнення в райони Сабра, Тель-Аль-Хава, Шейх Радван та Аль-Насер, наближаючись до центру й західних кварталів міста Газа. Це відбувається на тлі наземного наступу, який Ізраїль розпочав 16 вересня після тижнів авіаударів по густонаселених районах.

Місцеві медичні служби заявили, що через активні бойові дії та блокування гуманітарних коридорів десятки поранених залишаються без допомоги, а цивільні не можуть евакуюватися. За даними служби цивільних надзвичайних ситуацій, 73 запити на порятунок поранених через міжнародні організації залишилися без відповіді від ізраїльської сторони.

Трамп заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан26.09.25, 06:35 • 4143 перегляди

ХАМАС, якому Ізраїль пропонує капітулювати, повідомив, що не отримав нових пропозицій від посередників, попри заяву президента США Дональда Трампа про можливу "угоду щодо Гази". Трамп має намір зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі у понеділок.

Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі запланував поїздку до Єгипту для консультацій із єгипетськими посадовцями – країна виступає одним із посередників у переговорах між Ізраїлем та ХАМАС.

Нагадаємо

Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон наголосив, що військова операція в Газі триватиме до повного звільнення заручників і ліквідації контролю ХАМАС у регіоні.

Президент США Дональд Трамп повідомив про проведення "результативних" переговорів перед укладенням остаточної мирної угоди щодо конфлікту в Газі.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер веде переговори про те, щоб очолити тимчасову адміністрацію в секторі Газа, яка займатиметься відновленням регіону після бойових дій.

Степан Гафтко

