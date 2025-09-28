Ізраїльські танки проникають у житлові райони Гази, сотні тисяч мирних жителів у небезпеці - Reuters
Київ • УНН
Ізраїльські бронетанкові підрозділи поглибили вторгнення в райони Гази, ставлячи сотні тисяч мирних жителів у критично небезпечне становище. Десятки поранених залишаються без допомоги через блокування гуманітарних коридорів.
Ізраїльські танки все глибше проникають в житлові райони Гази, ставлячи сотні тисяч мирних жителів у критично небезпечне становище. Медики міста повідомляють, що через блокування гуманітарних коридорів десятки поранених залишаються в пастці, а служби порятунку не в змозі оперативно реагувати на сигнали тривоги. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зранку 28 вересня ізраїльські бронетанкові підрозділи поглибили вторгнення в райони Сабра, Тель-Аль-Хава, Шейх Радван та Аль-Насер, наближаючись до центру й західних кварталів міста Газа. Це відбувається на тлі наземного наступу, який Ізраїль розпочав 16 вересня після тижнів авіаударів по густонаселених районах.
Місцеві медичні служби заявили, що через активні бойові дії та блокування гуманітарних коридорів десятки поранених залишаються без допомоги, а цивільні не можуть евакуюватися. За даними служби цивільних надзвичайних ситуацій, 73 запити на порятунок поранених через міжнародні організації залишилися без відповіді від ізраїльської сторони.
ХАМАС, якому Ізраїль пропонує капітулювати, повідомив, що не отримав нових пропозицій від посередників, попри заяву президента США Дональда Трампа про можливу "угоду щодо Гази". Трамп має намір зустрітися з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу в Білому домі у понеділок.
Посол США в Ізраїлі Майк Хакабі запланував поїздку до Єгипту для консультацій із єгипетськими посадовцями – країна виступає одним із посередників у переговорах між Ізраїлем та ХАМАС.
Нагадаємо
Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон наголосив, що військова операція в Газі триватиме до повного звільнення заручників і ліквідації контролю ХАМАС у регіоні.
Президент США Дональд Трамп повідомив про проведення "результативних" переговорів перед укладенням остаточної мирної угоди щодо конфлікту в Газі.
Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер веде переговори про те, щоб очолити тимчасову адміністрацію в секторі Газа, яка займатиметься відновленням регіону після бойових дій.