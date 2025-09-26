Трамп заявив, що не дозволить Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан

Адміністрація США не допустить, щоб уряд Біньяміна Нетаньяху анексував Західний берег річки Йордан, що належить до палестинських територій. Про це заявив Дональд Трамп під час брифінгу в Овальному кабінеті у четвер, 25 вересня, передає УНН з посиланням на CNN.

Я не дозволю Ізраїлю анексувати Західний берег. Ні, я не дозволю. Цього не буде - сказав Президент США.

За словами Трампа, він обговорював це питання з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

"Так, але я не дозволю цього. Незалежно від того, розмовляв я з ним чи ні — я це зробив — але я не дозволю Ізраїлю анексувати Західний берег. Досить вже. Пора зупинитися", - додав він.

Нагадаємо

Раніше держсекретар США Марко Рубіо на закритих зустрічах заявляв, що не виступає проти анексії Ізраїлем територій Західного берега. Адміністрація Трампа не перешкоджатиме цьому кроку.

