Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан

Администрация США не допустит, чтобы правительство Биньямина Нетаньяху аннексировало Западный берег реки Иордан, относящийся к палестинским территориям. Об этом заявил Дональд Трамп во время брифинга в Овальном кабинете в четверг, 25 сентября, передает УНН со ссылкой на CNN.

Я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Нет, я не позволю. Этого не будет - сказал Президент США.

По словам Трампа, он обсуждал этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

"Да, но я не позволю этого. Независимо от того, разговаривал я с ним или нет — я это сделал — но я не позволю Израилю аннексировать Западный берег. Хватит уже. Пора остановиться", - добавил он.

Напомним

Ранее госсекретарь США Марко Рубио на закрытых встречах заявлял, что не выступает против аннексии Израилем территорий Западного берега. Администрация Трампа не будет препятствовать этому шагу.

