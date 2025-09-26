Саудовская Аравия пожертвует Палестине 90 миллионов долларов
Киев • УНН
Королевство Саудовская Аравия предоставит Палестинской администрации 90 миллионов долларов, о чем сообщил министр иностранных дел принц Фейсал бин Фархан. Это финансирование является частью Международной коалиции по поддержке Палестины, основанной Эр-Риядом.
Королевство Саудовская Аравия пожертвует Палестинской администрации 90 миллионов долларов. Об этом заявил 25 сентября министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан во время общения с журналистами, цитируют Sada News Agency и Erem News, передает УНН.
Подробности
Фейсал бин Фархан сообщил об учреждении Международной коалиции для финансовой поддержки Палестинской администрации, в рамках которой Эр-Рияд предоставляет соответствующее финансирование.
Мы построим четкий путь и создадим эффективный механизм поддержки палестинцев, и двухгосударственное решение обеспечит безопасность и мир в регионе
По словам министра, создание Палестинского государства стало необратимым процессом благодаря росту международной поддержки, ведь его признали уже 159 стран.
В этом контексте он упомянул о США: "Мы рады, что Вашингтон сосредоточен на прекращении войны в Газе, что соответствует созданию Государства Палестина".
Напомним
Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.
Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.
Бельгия и Люксембург признали независимость Палестинского государства, присоединившись к Франции, Британии, Монако, Канаде и Австралии. Премьер-министр Бельгии отметил, что юридическое признание возможно после освобождения заложников и устранения ХАМАС.
Мальта официально признала палестинскую государственность, подчеркивая поддержку двухгосударственного решения и исключение ХАМАСа из будущего правительства. Премьер-министр Роберт Абела заявил об этом на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины21.09.25, 17:52 • 24905 просмотров