Монако визнала Палестинську державу
Київ • УНН
Князь Монако Альбер II заявив про формальне визнання Палестинської держави на саміті ООН. Це рішення підтримує існування Ізраїлю та визнання Палестини в рамках міжнародного права.
Монако формально визнала Палестинську державу, заявив князь Монако Альбер II Грімальді на саміті ООН з питання дводержавного вирішення. Про це інформує УНН з посиланням на UN WebTV.
Ми знову заявляємо що підтримуємо існування Ізраїлю та бажаємо визнати Палестину в якості держави в рамках міжнародного права
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.
Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.