Монако визнала Палестинську державу

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 3886 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 13133 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 22040 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 27153 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 40008 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 54581 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52149 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27633 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49353 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24799 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.8м/с
52%
752мм
Популярнi новини
Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії22 вересня, 13:50 • 3768 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo22 вересня, 14:33 • 10639 перегляди
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру17:16 • 4702 перегляди
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду17:57 • 8372 перегляди
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі18:33 • 5758 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 38404 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 39998 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 54576 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52146 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 49352 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Естонія
Франція
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 38405 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 20604 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 37247 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 87813 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 110370 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Bild
MIM-104 Patriot
Eurofighter Typhoon

Монако визнала Палестинську державу

Київ • УНН

 • 454 перегляди

Князь Монако Альбер II заявив про формальне визнання Палестинської держави на саміті ООН. Це рішення підтримує існування Ізраїлю та визнання Палестини в рамках міжнародного права.

Монако визнала Палестинську державу

Монако формально визнала Палестинську державу, заявив князь Монако Альбер II Грімальді на саміті ООН з питання дводержавного вирішення. Про це інформує УНН з посиланням на UN WebTV.

Ми знову заявляємо що підтримуємо існування Ізраїлю та бажаємо визнати Палестину в якості держави в рамках міжнародного права

- заявив Альбер II.

Нагадаємо

Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.  

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Монако
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Австралія
Емманюель Макрон
Канада
Франція
Велика Британія
Палестинська держава