Монако признало Палестинское государство
Киев • УНН
Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.
Монако формально признало Палестинское государство, заявил князь Монако Альбер II Гримальди на саммите ООН по вопросу двухгосударственного решения. Об этом информирует УНН со ссылкой на UN WebTV.
Мы вновь заявляем, что поддерживаем существование Израиля и желаем признать Палестину в качестве государства в рамках международного права
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.
Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.