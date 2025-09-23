$41.250.00
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встреч
17:45 • 12712 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 21712 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53 • 26848 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 39610 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 54373 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 51978 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27598 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30 • 49233 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24784 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Монако признало Палестинское государство

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.

Монако признало Палестинское государство

Монако формально признало Палестинское государство, заявил князь Монако Альбер II Гримальди на саммите ООН по вопросу двухгосударственного решения. Об этом информирует УНН со ссылкой на UN WebTV.

Мы вновь заявляем, что поддерживаем существование Израиля и желаем признать Палестину в качестве государства в рамках международного права

- заявил Альбер II.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.  

Вита Зеленецкая

Монако
Израиль
Организация Объединенных Наций
Австралия
Эмманюэль Макрон
Канада
Франция
Великобритания
Государство Палестина