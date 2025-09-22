Франція визнала палестинську державу - Макрон
Київ • УНН
Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.
Франція офіційно визнала палестинську державу. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на The Guardian.
Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зберегти саму можливість рішення про дві держави, Ізраїль та Палестина, які живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці
За його словами, час настав.
Ось чому, вірний історичному зобов'язанню моєї країни перед Близьким Сходом, миру між ізраїльтянами та палестинцями. Ось чому я заявляю, що сьогодні Франція визнає державу Палестина
Нагадаємо
Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.