Франція визнала палестинську державу - Макрон

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Франція визнала палестинську державу - Макрон

Франція офіційно визнала палестинську державу. Про це під час виступу на Генасамблеї ООН заявив президент Франції Еммануель Макрон, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб зберегти саму можливість рішення про дві держави, Ізраїль та Палестина, які живуть пліч-о-пліч у мирі та безпеці 

– сказав Макрон.

За його словами, час настав.

Ось чому, вірний історичному зобов'язанню моєї країни перед Близьким Сходом, миру між ізраїльтянами та палестинцями. Ось чому я заявляю, що сьогодні Франція визнає державу Палестина 

- резюмував Макрон.

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 21.09.25, 18:52 • 24670 переглядiв

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Антоніна Туманова

Новини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Ізраїль
The Guardian
Австралія
Емманюель Макрон
Канада
Франція
Велика Британія
Палестинська держава