Франция признала палестинское государство - Макрон
Киев • УНН
Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.
Франция официально признала палестинское государство. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на The Guardian.
Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить саму возможность решения о двух государствах, Израиле и Палестине, которые живут бок о бок в мире и безопасности
По его словам, время пришло.
Вот почему, верный историческому обязательству моей страны перед Ближним Востоком, миру между израильтянами и палестинцами. Вот почему я заявляю, что сегодня Франция признает государство Палестина
Напомним
Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.