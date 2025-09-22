$41.250.00
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключению
22 сентября, 11:53
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплат
Эксклюзив
22 сентября, 11:25
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видео
22 сентября, 05:30
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Эксклюзив
21 сентября, 12:26
Осеннее равноденствие 22 сентября: его значение и прогноз для всех знаков Зодиака
Франция признала палестинское государство - Макрон

Киев • УНН

 • 206 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.

Франция признала палестинское государство - Макрон

Франция официально признала палестинское государство. Об этом во время выступления на Генассамблее ООН заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы сохранить саму возможность решения о двух государствах, Израиле и Палестине, которые живут бок о бок в мире и безопасности

– сказал Макрон.

По его словам, время пришло.

Вот почему, верный историческому обязательству моей страны перед Ближним Востоком, миру между израильтянами и палестинцами. Вот почему я заявляю, что сегодня Франция признает государство Палестина

- резюмировал Макрон.

Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины21.09.25, 18:52 • 24670 просмотров

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.

Антонина Туманова

Новости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Израиль
Хранитель
Австралия
Эмманюэль Макрон
Канада
Франция
Великобритания
Государство Палестина