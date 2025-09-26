Саудівська Аравія пожертвує Палестині 90 мільйонів доларів

Королівство Саудівська Аравія пожертвує Палестинської адміністрації 90 мільйонів доларів. Про це сказав 25 вересня міністр закордонних справ Саудівської Аравії принц Файсал бін Фархан під час спілкування з журналістами, цитують Sada News Agency та Erem News, передає УНН.

Деталі

Файсал бін Фархан повідомив про заснування Міжнародної коаліції для фінансової підтримки Палестинської адміністрації, у рамках якої Ер-Ріяд надає відповідне фінансування.

Ми побудуємо чіткий шлях і створимо ефективний механізм підтримки палестинців, і що дводержавне рішення забезпечить безпеку і мир у регіоні - сказав принц.

За словами міністра, створення Палестинської держави стало незворотним процесом завдяки зростанню міжнародної підтримки, адже її визнали вже 159 країн.

У цьому контексті він згадав про США: "Ми раді, що Вашингтон зосереджений на припиненні війни в Газі, що відповідає створенню Держави Палестина".

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Князь Монако Альбер II заявив про формальне визнання Палестинської держави на саміті ООН. Це рішення підтримує існування Ізраїлю та визнання Палестини в рамках міжнародного права.

Бельгія та Люксембург визнали незалежність Палестинської держави, приєднавшись до Франції, Британії, Монако, Канади та Австралії. Прем'єр-міністр Бельгії зазначив, що юридичне визнання можливе після звільнення заручників та усунення ХАМАС.

Мальта офіційно визнала палестинську державність, підкреслюючи підтримку дводержавного рішення та виключення ХАМАСу з майбутнього уряду. Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив про це на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини