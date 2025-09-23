Бельгія та Люксембург визнали незалежність Палестини

Бельгія і Люксембург визнали незалежність Палестинської держави. Країни приєдналися до аналогічного рішення Франції, Британії, Монако, Канади й Австралії. Про це інформує УНН з посиланням на пряму трансляцію 80-ї сесії Генасамблеї ООН.

Деталі

Під час виступів на саміті Генасамблеї ООН про визнання Палестини як незелажної держави заявили ще дві європейські країни.

Бельгія

Прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна приєднується до інших держав у визнанні Палестинської держави, щоб дати "сильний політичний і дипломатичний сигнал світу".

Бельгія сьогодні посилає світу сильний політичний і дипломатичний сигнал, приєднавшись до групи країн, які оголосили про визнання Держави Палестина - заявив глава держави під час виступу.

Водночас, бельгійський лідер додав, що юридичне визнання Палестинської держави може відбутися лише "після звільнення всіх заручників і усунення всіх терористичних організацій, таких як ХАМАС, з управління Палестиною".

Люксембург

Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден заявив, що його країна офіційно визнає Палестинську державу і що це рішення є початком "прихильності до надії".

Це початок відновленої прихильності до надії, прихильності до дипломатії, діалогу, співіснування та дводержавного вирішення. До ідеї, що є крихкою, але все ще можливою, що мир може перемогти - сказав Фріден.

Виступаючи на саміті Генасамблеї ООН, прем'єр-міністр нагадав історію ООН і сказав, що рішення про визнання палестинської державності відповідає цінностям, закріпленим коаліцією.

"В історії бувають моменти, коли справа миру вимагає як моральної ясності, так і політичної мужності", - розпочав свою промову Фріден, зазначивши, що сьогодні "саме такий момент в історії".

Він сказав, що Люксембург вірить, "що дводержавне рішення залишається єдиним життєздатним шляхом до тривалого миру", і пообіцяв, що його країна буде діяти як партнер для досягнення миру.

Фріден повторив, що це "не рішення проти Ізраїлю чи його народу", а також не крок до "винагороди за насильство".

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.

Князь Монако Альбер II заявив про формальне визнання Палестинської держави на саміті ООН. Це рішення підтримує існування Ізраїлю та визнання Палестини в рамках міжнародного права.