Бельгия и Люксембург признали независимость Палестины

Бельгия и Люксембург признали независимость Палестинского государства. Страны присоединились к аналогичному решению Франции, Великобритании, Монако, Канады и Австралии. Об этом информирует УНН со ссылкой на прямую трансляцию 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Детали

Во время выступлений на саммите Генассамблеи ООН о признании Палестины как независимого государства заявили еще две европейские страны.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна присоединяется к другим государствам в признании Палестинского государства, чтобы дать "сильный политический и дипломатический сигнал миру".

Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединившись к группе стран, объявивших о признании Государства Палестина - заявил глава государства во время выступления.

В то же время, бельгийский лидер добавил, что юридическое признание Палестинского государства может произойти только "после освобождения всех заложников и устранения всех террористических организаций, таких как ХАМАС, из управления Палестиной".

Люксембург

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что его страна официально признает Палестинское государство и что это решение является началом "приверженности надежде".

Это начало обновленной приверженности надежде, приверженности дипломатии, диалогу, сосуществованию и двухгосударственному решению. К идее, которая хрупка, но все еще возможна, что мир может победить - сказал Фриден.

Выступая на саммите Генассамблеи ООН, премьер-министр напомнил историю ООН и сказал, что решение о признании палестинской государственности соответствует ценностям, закрепленным коалицией.

"В истории бывают моменты, когда дело мира требует как моральной ясности, так и политического мужества", - начал свою речь Фриден, отметив, что сегодня "именно такой момент в истории".

Он сказал, что Люксембург верит, "что двухгосударственное решение остается единственным жизнеспособным путем к длительному миру", и пообещал, что его страна будет действовать как партнер для достижения мира.

Фриден повторил, что это "не решение против Израиля или его народа", а также не шаг к "вознаграждению за насилие".

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.

Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.