Бельгия и Люксембург признали независимость Палестины

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 3772 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 12989 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 21925 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 27038 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 39846 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 54501 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52081 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27621 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 49303 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24791 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.8м/с
52%
752мм
Популярные новости
Зеленский предлагает Раде направить военные корабли ВМС в Турцию и Великобританию22 сентября, 13:50 • 3746 просмотра
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo22 сентября, 14:33 • 10609 просмотра
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении17:16 • 4654 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду17:57 • 8314 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе18:33 • 5702 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 38301 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 39846 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 54501 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52081 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 49303 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Радослав Сикорский
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Эстония
Франция
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 38304 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 20557 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 37214 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 87784 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 110339 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
MIM-104 Patriot
Еврофайтер Тайфун
Ил-18

Бельгия и Люксембург признали независимость Палестины

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Бельгия и Люксембург признали независимость Палестинского государства, присоединившись к Франции, Великобритании, Монако, Канаде и Австралии. Премьер-министр Бельгии отметил, что юридическое признание возможно после освобождения заложников и устранения ХАМАС.

Бельгия и Люксембург признали независимость Палестины

Бельгия и Люксембург признали независимость Палестинского государства. Страны присоединились к аналогичному решению Франции, Великобритании, Монако, Канады и Австралии. Об этом информирует УНН со ссылкой на прямую трансляцию 80-й сессии Генассамблеи ООН.

Детали

Во время выступлений на саммите Генассамблеи ООН о признании Палестины как независимого государства заявили еще две европейские страны.

Бельгия

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна присоединяется к другим государствам в признании Палестинского государства, чтобы дать "сильный политический и дипломатический сигнал миру".

Бельгия сегодня посылает миру сильный политический и дипломатический сигнал, присоединившись к группе стран, объявивших о признании Государства Палестина

 - заявил глава государства во время выступления.

В то же время, бельгийский лидер добавил, что юридическое признание Палестинского государства может произойти только "после освобождения всех заложников и устранения всех террористических организаций, таких как ХАМАС, из управления Палестиной".

Люксембург

Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден заявил, что его страна официально признает Палестинское государство и что это решение является началом "приверженности надежде".

Это начало обновленной приверженности надежде, приверженности дипломатии, диалогу, сосуществованию и двухгосударственному решению. К идее, которая хрупка, но все еще возможна, что мир может победить

 - сказал Фриден.

Выступая на саммите Генассамблеи ООН, премьер-министр напомнил историю ООН и сказал, что решение о признании палестинской государственности соответствует ценностям, закрепленным коалицией.

"В истории бывают моменты, когда дело мира требует как моральной ясности, так и политического мужества", - начал свою речь Фриден, отметив, что сегодня "именно такой момент в истории".

Он сказал, что Люксембург верит, "что двухгосударственное решение остается единственным жизнеспособным путем к длительному миру", и пообещал, что его страна будет действовать как партнер для достижения мира.

Фриден повторил, что это "не решение против Израиля или его народа", а также не шаг к "вознаграждению за насилие".

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.  

Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Барт Де Вевер
Израиль
Люк Фриден
Австралия
Эмманюэль Макрон
Канада
Люксембург
Франция
Бельгия
Великобритания
Государство Палестина