Мальта офіційно визнала палестинську державність
Київ • УНН
Мальта офіційно визнала палестинську державність, підкреслюючи підтримку дводержавного рішення та виключення ХАМАСу з майбутнього уряду. Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив про це на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.
Почну з того, що чітко і недвозначно заявляю: Республіка Мальта з гордістю підтверджує офіційне визнання палестинської державності
Він зазначив, що Мальта також підтримує право Ізраїлю на існування поряд із демократичною Палестинською державою.
Абела додав, що дводержавне рішення буде "найгіршим можливим результатом" для ХАМАСу та що ХАМАС не повинен відігравати жодної ролі в майбутньому палестинському уряді.
"Якщо палестинці побачать мирний і реалістичний шлях до державності та самовизначення, це фатально підірве рішучі заклики ХАМАСу", - заявив глава уряду.
Нагадаємо
Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.
Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.
Князь Монако Альбер II заявив про формальне визнання Палестинської держави на саміті ООН. Це рішення підтримує існування Ізраїлю та визнання Палестини в рамках міжнародного права.
Бельгія та Люксембург визнали незалежність Палестинської держави, приєднавшись до Франції, Британії, Монако, Канади та Австралії. Прем'єр-міністр Бельгії зазначив, що юридичне визнання можливе після звільнення заручників та усунення ХАМАС.