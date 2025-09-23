Мальта офіційно визнала палестинську державність

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 4186 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
17:45 • 13508 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 22304 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 27393 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 40334 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 54773 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52309 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 27658 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 49472 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 24813 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.8м/с
52%
752мм
Популярнi новини
Зеленський пропонує Раді направити військові кораблі ВМС до Туреччини та Великої Британії22 вересня, 13:50 • 4030 перегляди
Побиття дівчини у Львові потрапило на відео: поліція встановила нападницьVideo22 вересня, 14:33 • 10829 перегляди
​​Незаконне збагачення на понад 16 млн грн: столичній судді Кропивній повідомили про підозру17:16 • 4992 перегляди
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду17:57 • 8764 перегляди
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі18:33 • 6080 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 38665 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 40335 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 54773 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 52309 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 49472 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Радослав Сікорський
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Естонія
Франція
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 38665 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 20734 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 37332 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 87899 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 110457 перегляди
Актуальне
МіГ-31
The Guardian
Bild
MIM-104 Patriot
Eurofighter Typhoon

Мальта офіційно визнала палестинську державність

Київ • УНН

 • 8 перегляди

Мальта офіційно визнала палестинську державність, підкреслюючи підтримку дводержавного рішення та виключення ХАМАСу з майбутнього уряду. Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив про це на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Мальта офіційно визнала палестинську державність

Мальта офіційно визнала палестинську державність. Прем’єр Роберт Абела наголосив на підтримці дводержавного рішення, співіснування Ізраїлю й Палестини та виключенні ХАМАСу з майбутнього уряду. Про це інформує УНН з посиланням на пряму трансляцію 80-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Почну з того, що чітко і недвозначно заявляю: Республіка Мальта з гордістю підтверджує офіційне визнання палестинської державності

- заявив прем'єр-міністр країни Роберт Абела.

Він зазначив, що Мальта також підтримує право Ізраїлю на існування поряд із демократичною Палестинською державою.

Абела додав, що дводержавне рішення буде "найгіршим можливим результатом" для ХАМАСу та що ХАМАС не повинен відігравати жодної ролі в майбутньому палестинському уряді.

"Якщо палестинці побачать мирний і реалістичний шлях до державності та самовизначення, це фатально підірве рішучі заклики ХАМАСу", - заявив глава уряду.

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.  

Князь Монако Альбер II заявив про формальне визнання Палестинської держави на саміті ООН. Це рішення підтримує існування Ізраїлю та визнання Палестини в рамках міжнародного права.

Бельгія та Люксембург визнали незалежність Палестинської держави, приєднавшись до Франції, Британії, Монако, Канади та Австралії. Прем'єр-міністр Бельгії зазначив, що юридичне визнання можливе після звільнення заручників та усунення ХАМАС.

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Монако
Ізраїль
Австралія
Емманюель Макрон
Мальта
Канада
Люксембург
Франція
Бельгія
Велика Британія