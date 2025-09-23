Мальта официально признала палестинскую государственность
Мальта официально признала палестинскую государственность. Премьер-министр Роберт Абела подчеркнул поддержку решения о двух государствах, сосуществования Израиля и Палестины и исключения ХАМАС из будущего правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямую трансляцию 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Начну с того, что четко и недвусмысленно заявляю: Республика Мальта с гордостью подтверждает официальное признание палестинской государственности
Он отметил, что Мальта также поддерживает право Израиля на существование наряду с демократическим Палестинским государством.
Абела добавил, что решение о двух государствах будет «наихудшим возможным результатом» для ХАМАС и что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем палестинском правительстве.
«Если палестинцы увидят мирный и реалистичный путь к государственности и самоопределению, это фатально подорвет решительные призывы ХАМАС», - заявил глава правительства.
Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.
Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.
Бельгия и Люксембург признали независимость Палестинского государства, присоединившись к Франции, Великобритании, Монако, Канаде и Австралии. Премьер-министр Бельгии отметил, что юридическое признание возможно после освобождения заложников и устранения ХАМАС.