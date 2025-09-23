Мальта официально признала палестинскую государственность

$41.250.00
48.420.36
ukenru
20:12 • 4280 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
17:45 • 13628 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 22398 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 27484 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 40442 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 54830 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52368 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 27667 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
22 сентября, 05:30 • 49515 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности
21 сентября, 20:36 • 24819 просмотра
Генассамблея ООН стартует в Нью-Йорке: Украина требует решительного ответа на российскую агрессию - МИД
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
2.7м/с
53%
752мм
Популярные новости
Зеленский предлагает Раде направить военные корабли ВМС в Турцию и Великобританию22 сентября, 13:50 • 4084 просмотра
Избиение девушки во Львове попало на видео: полиция установила нападавшихVideo22 сентября, 14:33 • 10875 просмотра
Незаконное обогащение на более чем 16 млн грн: столичной судье Кропивной сообщили о подозрении17:16 • 5058 просмотра
Молдова может стать плацдармом для проникновения войск рф в Одесскую область в случае победы пророссийских сил - Санду17:57 • 8840 просмотра
Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы слышали в Севастополе18:33 • 6158 просмотра
публикации
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 38742 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 40443 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины22 сентября, 09:32 • 54831 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 52369 просмотра
Рош ха-Шана 2025 в Умани: традиции празднования и меры безопасности22 сентября, 05:30 • 49516 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Радослав Сикорский
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Эстония
Франция
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 38742 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 20769 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 37363 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 87923 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 110480 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Хранитель
Бильд
MIM-104 Patriot
Еврофайтер Тайфун

Мальта официально признала палестинскую государственность

Киев • УНН

 • 36 просмотра

Мальта официально признала палестинскую государственность, подчеркивая поддержку решения о двух государствах и исключение ХАМАС из будущего правительства. Премьер-министр Роберт Абела заявил об этом на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Мальта официально признала палестинскую государственность

Мальта официально признала палестинскую государственность. Премьер-министр Роберт Абела подчеркнул поддержку решения о двух государствах, сосуществования Израиля и Палестины и исключения ХАМАС из будущего правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прямую трансляцию 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Начну с того, что четко и недвусмысленно заявляю: Республика Мальта с гордостью подтверждает официальное признание палестинской государственности

- заявил премьер-министр страны Роберт Абела.

Он отметил, что Мальта также поддерживает право Израиля на существование наряду с демократическим Палестинским государством.

Абела добавил, что решение о двух государствах будет «наихудшим возможным результатом» для ХАМАС и что ХАМАС не должен играть никакой роли в будущем палестинском правительстве.

«Если палестинцы увидят мирный и реалистичный путь к государственности и самоопределению, это фатально подорвет решительные призывы ХАМАС», - заявил глава правительства.

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.  

Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.

Бельгия и Люксембург признали независимость Палестинского государства, присоединившись к Франции, Великобритании, Монако, Канаде и Австралии. Премьер-министр Бельгии отметил, что юридическое признание возможно после освобождения заложников и устранения ХАМАС.

Вита Зеленецкая

ПолитикаНовости Мира
Генеральная Ассамблея ООН
Монако
Израиль
Австралия
Эмманюэль Макрон
Мальта
Канада
Люксембург
Франция
Бельгия
Великобритания