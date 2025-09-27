Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Газа

$41.490.08
48.710.05
ukenru
26 вересня, 14:33 • 26690 перегляди
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 51025 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31 • 23906 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто заразPhoto
26 вересня, 12:45 • 23912 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – TelegraphVideo
Ексклюзив
26 вересня, 09:46 • 25683 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 22891 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ ЗимиPhoto
26 вересня, 09:01 • 39947 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 43541 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 47477 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 29306 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+4°
0.6м/с
86%
761мм
Популярнi новини
білорусь розмістила російські ракетні комплекси "орєшнік" на своїй території: реакція України не забарилась26 вересня, 18:02 • 6494 перегляди
Імпорт російської нафти до Туреччини падає на тлі прохання Трампа скоротити доходи москви - ЗМІ26 вересня, 18:39 • 3394 перегляди
В Україні завершують "лісову" реформу: які зміни чекають на "Ліси України"26 вересня, 21:25 • 9010 перегляди
Доцентка Одеського університету коригувала російські атаки та вербувала військових ЗСУPhoto22:52 • 10829 перегляди
На ТОТ почали зачинятися паливні заправки - ЦНС00:17 • 5626 перегляди
Публікації
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
Ексклюзив
26 вересня, 14:01 • 51008 перегляди
День американських млинців: топ неймовірно смачних рецептів приготування панкейківPhoto26 вересня, 12:18 • 31198 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї Video26 вересня, 09:01 • 39946 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров’яPhoto
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 43540 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 47476 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Петер Сіярто
Рустем Умєров
Денис Шмигаль
Актуальні місця
Україна
Угорщина
Державний кордон України
Данія
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
П'ять довгоочікуваних кінопрем’єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитисьVideo26 вересня, 14:33 • 26681 перегляди
Голлівуд виступив проти бойкоту ізраїльських кінематографістів26 вересня, 09:12 • 29335 перегляди
53-річного актора Сашу Барона Коена після розлучення помітили на побаченні з 27-річною моделлю OnlyFansPhoto26 вересня, 07:07 • 34952 перегляди
Фінал анімаційної трилогії про Людину-павука переніс реліз на тиждень25 вересня, 10:47 • 37594 перегляди
Підроблені ляльки Labubu сягнули 90% контрафакту іграшок у Британії25 вересня, 06:17 • 45334 перегляди
Актуальне
The Washington Post
Financial Times
Джеймс Вебб (телескоп)
The New York Times
Facebook

Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Газа

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Дональд Трамп повідомив про проведення ефективних переговорів перед підписанням фінальної мирної угоди щодо завершення війни в Секторі Газа. Він зазначив, що обговорення з близькосхідною спільнотою були натхненними та продуктивними.

Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Газа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про проведення "ефективних" переговорів перед підписанням фінальної мирної угоди щодо завершення війни в Секторі Газа. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

Деталі

Дональд Трамп повідомив, що"радий повідомити про дуже натхненні та продуктивні обговорення з близькосхідною спільнотою щодо Гази".

Інтенсивні переговори тривають уже чотири дні й триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб досягнути успішно завершеної угоди. Всі країни регіону залучені, ХАМАС добре обізнаний із цими обговореннями, а Ізраїль поінформований на всіх рівнях, включно з прем’єр-міністром Бібі Нетаньягу

- йдеться у дописі президента США.

Глава Білого дому додав, що "існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше".

"Усі прагнуть залишити цей період смерті й темряви позаду. Для мене за честь бути частиною цих переговорів. Ми повинні повернути заручників і досягти ПОСТІЙНОГО Й ДОВГОТРИВАЛОГО МИРУ!", - написав президент США.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що адміністрація США не допустить анексії Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Він обговорив це питання з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.  

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер обговорює можливість очолити тимчасову адміністрацію в секторі Газа для контролю за відбудовою після конфлікту. Цей план підтримує Білий дім, але призначення Блера може викликати суперечки через його минулу участь у війні в Іраку.  

Дипломати масово покинули зал засідань ООН під час виступу прем'єра Ізраїлю26.09.25, 16:08 • 3086 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Truth Social
Білий дім
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа