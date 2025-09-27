Трамп анонсував інтенсивні мирні переговори щодо Сектору Газа

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про проведення "ефективних" переговорів перед підписанням фінальної мирної угоди щодо завершення війни в Секторі Газа. Про це інформує УНН з посиланням на сторінку глави Білого дому в соцмережі Truth Social.

Деталі

Дональд Трамп повідомив, що"радий повідомити про дуже натхненні та продуктивні обговорення з близькосхідною спільнотою щодо Гази".

Інтенсивні переговори тривають уже чотири дні й триватимуть стільки, скільки буде потрібно, щоб досягнути успішно завершеної угоди. Всі країни регіону залучені, ХАМАС добре обізнаний із цими обговореннями, а Ізраїль поінформований на всіх рівнях, включно з прем’єр-міністром Бібі Нетаньягу - йдеться у дописі президента США.

Глава Білого дому додав, що "існує більше доброї волі й ентузіазму для досягнення угоди, після стількох десятиліть, ніж я коли-небудь бачив раніше".

"Усі прагнуть залишити цей період смерті й темряви позаду. Для мене за честь бути частиною цих переговорів. Ми повинні повернути заручників і досягти ПОСТІЙНОГО Й ДОВГОТРИВАЛОГО МИРУ!", - написав президент США.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявив, що адміністрація США не допустить анексії Ізраїлем Західного берега річки Йордан. Він обговорив це питання з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер обговорює можливість очолити тимчасову адміністрацію в секторі Газа для контролю за відбудовою після конфлікту. Цей план підтримує Білий дім, але призначення Блера може викликати суперечки через його минулу участь у війні в Іраку.

