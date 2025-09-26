Дипломати масово покинули зал засідань ООН під час виступу прем'єра Ізраїлю

Десятки дипломатів покинули зал засідань ООН, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вийшов на трибуну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Коли головуючий на засіданні став закликати учасників заходу до порядку, пролунали свист і вигуки. Водночас Нетаньягу використав свою промову, щоб звернутися безпосередньо до заручників, утримуваних у Секторі Газа, та їхніх викрадачів.

Ми не забули про вас. Ми не здамося, ми не зупинимося, поки не повернемо вас усіх додому - сказав він у зверненні до заручників.

Звертаючись до ХАМАС, він закликав їх скласти зброю і негайно звільнити заручників.

Якщо ви це зробите, ви будете жити, якщо ні - Ізраїль вас вистежить - заявив Нетаньягу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю також виступив проти "неправдивих звинувачень Ізраїлю у геноциді".

Нагадаємо

