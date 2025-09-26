$41.490.08
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
14:01 • 10996 перегляди
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
13:31 • 8558 перегляди
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
12:45 • 10579 перегляди
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
Ексклюзив
09:46 • 15310 перегляди
Економіст прокоментував мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
Ексклюзив
26 вересня, 09:25 • 19228 перегляди
Суд розгляне клопотання про скасування постанови про закриття справи проти головного юриста НБУ Зими
26 вересня, 09:01 • 28869 перегляди
Чемпіонат світу з футболу U-20: Україна вже цієї суботи стартує на турнірі матчем проти Південної Кореї
Ексклюзив
26 вересня, 06:40 • 34446 перегляди
Осінній авітаміноз: чому організму бракує вітамінів та як підтримати здоров'я
Ексклюзив
26 вересня, 05:30 • 38944 перегляди
Інвестиції у цінні папери, доступні кожному: поради від фінтехекспертки Олени Сосєдки
25 вересня, 17:19 • 28385 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
Дипломати масово покинули зал засідань ООН під час виступу прем'єра Ізраїлю

Київ • УНН

 • 1154 перегляди

Коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вийшов на трибуну, залу засідань ООН залишили десятки дипломатів.

Дипломати масово покинули зал засідань ООН під час виступу прем'єра Ізраїлю

Десятки дипломатів покинули зал засідань ООН, коли прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу вийшов на трибуну. Про це повідомляє УНН з посиланням на Sky News.

Деталі

Коли головуючий на засіданні став закликати учасників заходу до порядку, пролунали свист і вигуки. Водночас Нетаньягу використав свою промову, щоб звернутися безпосередньо до заручників, утримуваних у Секторі Газа, та їхніх викрадачів.

Ми не забули про вас. Ми не здамося, ми не зупинимося, поки не повернемо вас усіх додому

- сказав він у зверненні до заручників.

Звертаючись до ХАМАС, він закликав їх скласти зброю і негайно звільнити заручників.

Якщо ви це зробите, ви будете жити, якщо ні - Ізраїль вас вистежить

- заявив Нетаньягу.

Прем'єр-міністр Ізраїлю також виступив проти "неправдивих звинувачень Ізраїлю у геноциді".

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. У відповідь Ізраїль погрожує жорсткими діями.  

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Ізраїль
Організація Об'єднаних Націй
Беньямін Нетаньягу