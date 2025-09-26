Дипломаты массово покинули зал заседаний ООН во время выступления премьера Израиля

Десятки дипломатов покинули зал заседаний ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Когда председательствующий на заседании стал призывать участников мероприятия к порядку, раздались свист и крики. В то же время Нетаньяху использовал свою речь, чтобы обратиться непосредственно к заложникам, удерживаемым в Секторе Газа, и их похитителям.

Мы не забыли о вас. Мы не сдадимся, мы не остановимся, пока не вернем вас всех домой - сказал он в обращении к заложникам.

Обращаясь к ХАМАС, он призвал их сложить оружие и немедленно освободить заложников.

Если вы это сделаете, вы будете жить, если нет - Израиль вас выследит - заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также выступил против "ложных обвинений Израиля в геноциде".

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. В ответ Израиль угрожает жесткими действиями.