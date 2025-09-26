Дипломаты массово покинули зал заседаний ООН во время выступления премьера Израиля

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 3236 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 9290 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31 • 7456 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45 • 10069 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46 • 14912 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25 • 19067 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 28393 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34057 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38571 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28357 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+14°
1.7м/с
47%
763мм
Популярные новости
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27134 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 18766 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский11:16 • 8502 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме11:19 • 7072 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 13679 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
14:01 • 9310 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto12:18 • 13713 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 28402 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 34064 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 38579 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрюс Кубилиус
Александр Сырский
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Чернигов
Израиль
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo14:33 • 3254 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 18788 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 27157 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 33182 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 41058 просмотра
Актуальное
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
9К720 Искандер
Ракетный комплекс "Панцирь"

Дипломаты массово покинули зал заседаний ООН во время выступления премьера Израиля

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну, зал заседаний ООН покинули десятки дипломатов.

Дипломаты массово покинули зал заседаний ООН во время выступления премьера Израиля

Десятки дипломатов покинули зал заседаний ООН, когда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вышел на трибуну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Sky News.

Подробности

Когда председательствующий на заседании стал призывать участников мероприятия к порядку, раздались свист и крики. В то же время Нетаньяху использовал свою речь, чтобы обратиться непосредственно к заложникам, удерживаемым в Секторе Газа, и их похитителям.

Мы не забыли о вас. Мы не сдадимся, мы не остановимся, пока не вернем вас всех домой

- сказал он в обращении к заложникам.

Обращаясь к ХАМАС, он призвал их сложить оружие и немедленно освободить заложников.

Если вы это сделаете, вы будете жить, если нет - Израиль вас выследит

- заявил Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля также выступил против "ложных обвинений Израиля в геноциде".

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. В ответ Израиль угрожает жесткими действиями.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Организация Объединенных Наций
Биньямин Нетаньяху