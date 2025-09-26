Тоні Блера можуть призначити очільником тимчасової адміністрації Гази після війни – Sky News

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер обговорює можливе очолення тимчасової адміністрації в секторі Газа для контролю за відбудовою після конфлікту. План отримав підтримку Білого дому, але його призначення може викликати суперечки через минулу участь Блера у війні в Іраку. Про це повідомляють світові ЗМІ, включно із Sky News, пише УНН.

Деталі

За повідомленнями ізраїльських ЗМІ, Тоні Блера розглядають на посаду голови Міжнародного перехідного органу Гази, який протягом кількох років керуватиме сектором до передачі влади Палестинській адміністрації. План не передбачає переселення палестинців та включає розміщення міжнародних сил для охорони кордонів та запобігання відновленню ХАМАС.

Як зазначає кореспондент Sky News Марк Стоун, точність цих повідомлень поки що ставиться під сумнів, але сер Блер активно працював над планами "на наступний день" для Гази, співпрацюючи з Джаредом Кушнером та адміністрацією Дональда Трампа. У серпні 2025 року Блер обговорював цю стратегію безпосередньо з Трампом та іншими офіційними особами.

Історично модель тимчасових адміністрацій застосовувалася у Східному Тиморі, Косово та Іраку після конфліктів. У цих випадках міжнародні органи або коаліції встановлювали контроль для відновлення політичної системи, забезпечення безпеки та гуманітарної підтримки.

Призначення Блера може стати суперечливим через його участь у війні в Іраку та критику, яка супроводжувала його політичну діяльність на Близькому Сході. Після відставки з посади прем'єр-міністра у 2007 році він працював спеціальним посланником міжнародного співтовариства, сприяючи розвитку палестинських економічних та інституційних структур, однак більшість спроб реформ залишилися частково реалізованими.

Наразі деталі плану щодо управління Газою залишаються предметом дипломатичних консультацій, а його остаточне впровадження залежатиме від узгодження з міжнародними партнерами та Палестинською адміністрацією.

