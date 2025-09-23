"ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні" Палестиною - президент Аббас

$41.250.00
48.420.36
ukenru
22 вересня, 20:12 • 8850 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 20254 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 27032 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 31657 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 45699 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 57945 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 55067 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 28447 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
22 вересня, 05:30 • 51647 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки
21 вересня, 20:36 • 25413 перегляди
Генасамблея ООН стартує у Нью-Йорку: Україна вимагає рішучої відповіді на російську агресію - МЗС
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+14°
2м/с
79%
752мм
Популярнi новини
Молдова може стати плацдармом для проникнення військ рф на Одещину у разі перемоги проросійських сил - Санду22 вересня, 17:57 • 11446 перегляди
Окупований Крим під атакою дронів: вибухи чули у Севастополі22 вересня, 18:33 • 9938 перегляди
Трамп прокоментує пропозицію путіна щодо Договору про скорочення озброєнь - Білий дім22 вересня, 18:40 • 3514 перегляди
У столиці рф літак пронісся екстремально низько над будинками на тлі загрози атак дронівVideo22 вересня, 19:33 • 7110 перегляди
У Норвегії пролунала тривога через загрозу безпілотників: затримано двоє іноземців - AftonBladet22 вересня, 20:21 • 5028 перегляди
Публікації
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 41753 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 45711 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України22 вересня, 09:32 • 57951 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 55072 перегляди
Рош га-Шана 2025 в Умані: традиції святкування та заходи безпеки22 вересня, 05:30 • 51649 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Емманюель Макрон
Роберт Френсіс Кеннеді-молодший
Реджеп Тайїп Ердоган
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Нью-Йорк
Запоріжжя
Канада
Реклама
УНН Lite
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 41746 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 21861 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 38314 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 88913 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 111378 перегляди
Актуальне
Fox News
МіГ-31
Bild
The Guardian
E-6 Mercury

"ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні" Палестиною - президент Аббас

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні Палестиною. Він закликав до повної демілітаризації та проведення виборів протягом року після припинення вогню.

"ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні" Палестиною - президент Аббас

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що ХАМАС не братиме участі в майбутньому управлінні Палестиною. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення Аббаса на Генеральній Асамблеї ООН.

Деталі

Президент Палестинської автономії виступив по відеозв’язку, оскільки США не видали йому візу для особистої присутності в ООН. У промові він окреслив плани щодо майбутнього устрою Гази.

ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії

- заявив він.

Головною тезою його виступу стала вимога повної демілітаризації та усунення ХАМАС від влади.

Ми хочемо єдиної об’єднаної держави без зброї, держави з єдиним законом і єдиними легітимними силами безпеки. Ми наголошуємо на нашому засудженні злочинів окупації. Ми також засуджуємо вбивства й затримання мирних жителів, включно з діями ХАМАС 7 жовтня 2023 року

- наголосив Аббас.

На завершення свого виступу він пообіцяв проведення реформ та демократичних виборів протягом одного року після встановлення режиму припинення вогню. Він зазначив, що голосування відбудеться під міжнародним наглядом для забезпечення його прозорості та легітимності.

Нагадаємо

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали державу Палестина. Прем'єр-міністри цих країн зробили відповідні заяви, підкресливши прагнення до миру та вирішення конфлікту шляхом створення двох держав.

Президент Франції Еммануель Макрон на Генасамблеї ООН заявив про офіційне визнання Францією держави Палестина. Це рішення прийнято для збереження можливості вирішення конфлікту за принципом двох держав.  

Князь Монако Альбер II заявив про формальне визнання Палестинської держави на саміті ООН. Це рішення підтримує існування Ізраїлю та визнання Палестини в рамках міжнародного права.

Бельгія та Люксембург визнали незалежність Палестинської держави, приєднавшись до Франції, Британії, Монако, Канади та Австралії. Прем'єр-міністр Бельгії зазначив, що юридичне визнання можливе після звільнення заручників та усунення ХАМАС.

Мальта офіційно визнала палестинську державність, підкреслюючи підтримку дводержавного рішення та виключення ХАМАСу з майбутнього уряду. Прем'єр-міністр Роберт Абела заявив про це на 80-й сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Ізраїль пригрозив жорсткою відповіддю на визнання Палестини 21.09.25, 17:52 • 24725 переглядiв

Віта Зеленецька

ПолітикаНовини Світу
Генеральна Асамблея ООН
Монако
Махмуд Аббас
Ізраїль
Австралія
Емманюель Макрон
Мальта
Канада
Люксембург
Франція
Бельгія
Велика Британія
Сполучені Штати Америки
Палестинська держава