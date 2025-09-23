"ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні" Палестиною - президент Аббас

Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що ХАМАС не братиме участі в майбутньому управлінні Палестиною. Про це інформує УНН з посиланням на відеозвернення Аббаса на Генеральній Асамблеї ООН.

Деталі

Президент Палестинської автономії виступив по відеозв’язку, оскільки США не видали йому візу для особистої присутності в ООН. У промові він окреслив плани щодо майбутнього устрою Гази.

ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні. ХАМАС та інші угруповання повинні здати зброю Палестинській автономії - заявив він.

Головною тезою його виступу стала вимога повної демілітаризації та усунення ХАМАС від влади.

Ми хочемо єдиної об’єднаної держави без зброї, держави з єдиним законом і єдиними легітимними силами безпеки. Ми наголошуємо на нашому засудженні злочинів окупації. Ми також засуджуємо вбивства й затримання мирних жителів, включно з діями ХАМАС 7 жовтня 2023 року - наголосив Аббас.

На завершення свого виступу він пообіцяв проведення реформ та демократичних виборів протягом одного року після встановлення режиму припинення вогню. Він зазначив, що голосування відбудеться під міжнародним наглядом для забезпечення його прозорості та легітимності.

