"ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении" Палестиной - президент Аббас

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет участвовать в будущем управлении Палестиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на видеообращение Аббаса на Генеральной Ассамблее ООН.

Детали

Президент Палестинской автономии выступил по видеосвязи, поскольку США не выдали ему визу для личного присутствия в ООН. В речи он очертил планы относительно будущего устройства Газы.

ХАМАС не будет иметь никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской автономии - заявил он.

Главным тезисом его выступления стало требование полной демилитаризации и отстранения ХАМАС от власти.

Мы хотим единого объединенного государства без оружия, государства с единым законом и едиными легитимными силами безопасности. Мы подчеркиваем наше осуждение преступлений оккупации. Мы также осуждаем убийства и задержания мирных жителей, включая действия ХАМАС 7 октября 2023 года - подчеркнул Аббас.

В завершение своего выступления он пообещал проведение реформ и демократических выборов в течение одного года после установления режима прекращения огня. Он отметил, что голосование состоится под международным наблюдением для обеспечения его прозрачности и легитимности.

