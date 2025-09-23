$41.250.00
"ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении" Палестиной - президент Аббас

Киев • УНН

 • 318 просмотра

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Палестиной. Он призвал к полной демилитаризации и проведению выборов в течение года после прекращения огня.

"ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении" Палестиной - президент Аббас

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет участвовать в будущем управлении Палестиной. Об этом информирует УНН со ссылкой на видеообращение Аббаса на Генеральной Ассамблее ООН.

Детали

Президент Палестинской автономии выступил по видеосвязи, поскольку США не выдали ему визу для личного присутствия в ООН. В речи он очертил планы относительно будущего устройства Газы.

ХАМАС не будет иметь никакой роли в управлении. ХАМАС и другие группировки должны сдать оружие Палестинской автономии

- заявил он.

Главным тезисом его выступления стало требование полной демилитаризации и отстранения ХАМАС от власти.

Мы хотим единого объединенного государства без оружия, государства с единым законом и едиными легитимными силами безопасности. Мы подчеркиваем наше осуждение преступлений оккупации. Мы также осуждаем убийства и задержания мирных жителей, включая действия ХАМАС 7 октября 2023 года

- подчеркнул Аббас.

В завершение своего выступления он пообещал проведение реформ и демократических выборов в течение одного года после установления режима прекращения огня. Он отметил, что голосование состоится под международным наблюдением для обеспечения его прозрачности и легитимности.

Напомним

Великобритания, Канада и Австралия официально признали государство Палестина. Премьер-министры этих стран сделали соответствующие заявления, подчеркнув стремление к миру и разрешению конфликта путем создания двух государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон на Генассамблее ООН заявил об официальном признании Францией государства Палестина. Это решение принято для сохранения возможности разрешения конфликта по принципу двух государств.  

Князь Монако Альбер II заявил о формальном признании Палестинского государства на саммите ООН. Это решение поддерживает существование Израиля и признание Палестины в рамках международного права.

Бельгия и Люксембург признали независимость Палестинского государства, присоединившись к Франции, Британии, Монако, Канаде и Австралии. Премьер-министр Бельгии отметил, что юридическое признание возможно после освобождения заложников и устранения ХАМАС.

Мальта официально признала палестинскую государственность, подчеркивая поддержку двухгосударственного решения и исключение ХАМАСа из будущего правительства. Премьер-министр Роберт Абела заявил об этом на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Израиль пригрозил жестким ответом на признание Палестины

Вита Зеленецкая

