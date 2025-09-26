Тони Блэра могут назначить главой временной администрации Газы после войны – Sky News

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр обсуждает возможное возглавление временной администрации в секторе Газа для контроля за восстановлением после конфликта. План получил поддержку Белого дома, но его назначение может вызвать споры из-за прошлого участия Блэра в войне в Ираке. Об этом сообщают мировые СМИ, включая Sky News, пишет УНН.

Детали

По сообщениям израильских СМИ, Тони Блэра рассматривают на должность главы Международного переходного органа Газы, который в течение нескольких лет будет управлять сектором до передачи власти Палестинской администрации. План не предусматривает переселения палестинцев и включает размещение международных сил для охраны границ и предотвращения восстановления ХАМАС.

Как отмечает корреспондент Sky News Марк Стоун, точность этих сообщений пока ставится под сомнение, но сэр Блэр активно работал над планами "на следующий день" для Газы, сотрудничая с Джаредом Кушнером и администрацией Дональда Трампа. В августе 2025 года Блэр обсуждал эту стратегию непосредственно с Трампом и другими официальными лицами.

Исторически модель временных администраций применялась в Восточном Тиморе, Косово и Ираке после конфликтов. В этих случаях международные органы или коалиции устанавливали контроль для восстановления политической системы, обеспечения безопасности и гуманитарной поддержки.

Назначение Блэра может стать спорным из-за его участия в войне в Ираке и критики, которая сопровождала его политическую деятельность на Ближнем Востоке. После отставки с поста премьер-министра в 2007 году он работал специальным посланником международного сообщества, способствуя развитию палестинских экономических и институциональных структур, однако большинство попыток реформ остались частично реализованными.

Сейчас детали плана по управлению Газой остаются предметом дипломатических консультаций, а его окончательное внедрение будет зависеть от согласования с международными партнерами и Палестинской администрацией.

