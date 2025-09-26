$41.490.08
14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
09:46
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
09:25
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Эксклюзивы
Тони Блэра могут назначить главой временной администрации Газы после войны – Sky News

Киев • УНН

 774 просмотра

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр обсуждает возможность возглавить временную администрацию в секторе Газа для контроля за восстановлением после конфликта. Этот план поддерживает Белый дом, но назначение Блэра может вызвать споры из-за его прошлого участия в войне в Ираке.

Тони Блэра могут назначить главой временной администрации Газы после войны – Sky News

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр обсуждает возможное возглавление временной администрации в секторе Газа для контроля за восстановлением после конфликта. План получил поддержку Белого дома, но его назначение может вызвать споры из-за прошлого участия Блэра в войне в Ираке. Об этом сообщают мировые СМИ, включая Sky News, пишет УНН.

Детали

По сообщениям израильских СМИ, Тони Блэра рассматривают на должность главы Международного переходного органа Газы, который в течение нескольких лет будет управлять сектором до передачи власти Палестинской администрации. План не предусматривает переселения палестинцев и включает размещение международных сил для охраны границ и предотвращения восстановления ХАМАС.

Израиль: война в Газе будет продолжаться до освобождения заложников и устранения ХАМАС23.09.25, 10:49 • 2885 просмотров

Как отмечает корреспондент Sky News Марк Стоун, точность этих сообщений пока ставится под сомнение, но сэр Блэр активно работал над планами "на следующий день" для Газы, сотрудничая с Джаредом Кушнером и администрацией Дональда Трампа. В августе 2025 года Блэр обсуждал эту стратегию непосредственно с Трампом и другими официальными лицами.

Исторически модель временных администраций применялась в Восточном Тиморе, Косово и Ираке после конфликтов. В этих случаях международные органы или коалиции устанавливали контроль для восстановления политической системы, обеспечения безопасности и гуманитарной поддержки.

Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан26.09.25, 06:35 • 3678 просмотров

Назначение Блэра может стать спорным из-за его участия в войне в Ираке и критики, которая сопровождала его политическую деятельность на Ближнем Востоке. После отставки с поста премьер-министра в 2007 году он работал специальным посланником международного сообщества, способствуя развитию палестинских экономических и институциональных структур, однако большинство попыток реформ остались частично реализованными.

Сейчас детали плана по управлению Газой остаются предметом дипломатических консультаций, а его окончательное внедрение будет зависеть от согласования с международными партнерами и Палестинской администрацией.

"ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении" Палестиной - президент Аббас23.09.25, 06:44 • 4322 просмотра

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Израиль
Палестинская национальная администрация
Белый дом
Ирак
Дональд Трамп
Сектор Газа
Косово