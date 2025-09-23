Израиль: война в Газе будет продолжаться до освобождения заложников и устранения ХАМАС
Киев • УНН
Несмотря на признание Палестинского государства некоторыми европейскими странами, Израиль уверяет, что не прекратит боевые действия в Газе, пока ХАМАС не освободит заложников.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что боевые действия в Газе продолжатся до тех пор, пока все заложники не будут освобождены, а ХАМАС не потеряет контроль в секторе. Заявление прозвучало накануне дискуссии в ООН по признанию палестинской государственности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Выступая перед журналистами, Данон резко раскритиковал международную конференцию, организованную президентом Франции Эммануэлем Макроном совместно с союзниками.
Через несколько минут мы увидим театральную постановку, где президент Макрон и его коллеги соберутся на так называемую конференцию. Это театральная постановка, потому что мы все знаем, что она оторвана от реальности
По его словам, пока западные лидеры обсуждают будущее Палестины, 48 израильских заложников остаются в плену в Газе.
Данон подчеркнул, что Израиль не прекратит военную операцию, пока не будут достигнуты две ключевые цели: возвращение всех пленных и полная ликвидация влияния ХАМАС в Газе. Он также обвинил инициаторов конференции в использовании дипломатии для "внутренних политических целей", а не реального урегулирования конфликта.
Заявление израильского дипломата прозвучало на фоне все более активных призывов европейских стран поддержать создание палестинского государства. Однако Израиль и США остаются жесткими противниками этого шага, считая, что он лишь усложнит путь к миру.
Напомним
Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании Палестины как независимого государства во время встречи, организованной совместно с Саудовской Аравией.
Ранее к инициативе уже присоединились Люксембург, Мальта, Монако и Бельгия, а также несколько стран, которые ранее объявили об аналогичном решении – в частности Канада, Великобритания, Португалия и Австралия.
Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Палестиной. Он призвал к полной демилитаризации и проведению выборов в течение года после прекращения огня.