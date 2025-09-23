Израиль: война в Газе будет продолжаться до освобождения заложников и устранения ХАМАС

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что боевые действия в Газе продолжатся до тех пор, пока все заложники не будут освобождены, а ХАМАС не потеряет контроль в секторе. Заявление прозвучало накануне дискуссии в ООН по признанию палестинской государственности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами, Данон резко раскритиковал международную конференцию, организованную президентом Франции Эммануэлем Макроном совместно с союзниками.

Через несколько минут мы увидим театральную постановку, где президент Макрон и его коллеги соберутся на так называемую конференцию. Это театральная постановка, потому что мы все знаем, что она оторвана от реальности – заявил Данон.

По его словам, пока западные лидеры обсуждают будущее Палестины, 48 израильских заложников остаются в плену в Газе.

Данон подчеркнул, что Израиль не прекратит военную операцию, пока не будут достигнуты две ключевые цели: возвращение всех пленных и полная ликвидация влияния ХАМАС в Газе. Он также обвинил инициаторов конференции в использовании дипломатии для "внутренних политических целей", а не реального урегулирования конфликта.

Заявление израильского дипломата прозвучало на фоне все более активных призывов европейских стран поддержать создание палестинского государства. Однако Израиль и США остаются жесткими противниками этого шага, считая, что он лишь усложнит путь к миру.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании Палестины как независимого государства во время встречи, организованной совместно с Саудовской Аравией.

Ранее к инициативе уже присоединились Люксембург, Мальта, Монако и Бельгия, а также несколько стран, которые ранее объявили об аналогичном решении – в частности Канада, Великобритания, Португалия и Австралия.

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Палестиной. Он призвал к полной демилитаризации и проведению выборов в течение года после прекращения огня.