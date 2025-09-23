$41.250.00
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 11638 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 16801 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 32369 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 36087 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 38110 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 56380 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 66380 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62127 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29977 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Израиль: война в Газе будет продолжаться до освобождения заложников и устранения ХАМАС

Киев • УНН

 • 236 просмотра

Несмотря на признание Палестинского государства некоторыми европейскими странами, Израиль уверяет, что не прекратит боевые действия в Газе, пока ХАМАС не освободит заложников.

Израиль: война в Газе будет продолжаться до освобождения заложников и устранения ХАМАС

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что боевые действия в Газе продолжатся до тех пор, пока все заложники не будут освобождены, а ХАМАС не потеряет контроль в секторе. Заявление прозвучало накануне дискуссии в ООН по признанию палестинской государственности. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Выступая перед журналистами, Данон резко раскритиковал международную конференцию, организованную президентом Франции Эммануэлем Макроном совместно с союзниками. 

Через несколько минут мы увидим театральную постановку, где президент Макрон и его коллеги соберутся на так называемую конференцию. Это театральная постановка, потому что мы все знаем, что она оторвана от реальности 

– заявил Данон.

По его словам, пока западные лидеры обсуждают будущее Палестины, 48 израильских заложников остаются в плену в Газе.

Данон подчеркнул, что Израиль не прекратит военную операцию, пока не будут достигнуты две ключевые цели: возвращение всех пленных и полная ликвидация влияния ХАМАС в Газе. Он также обвинил инициаторов конференции в использовании дипломатии для "внутренних политических целей", а не реального урегулирования конфликта.

Заявление израильского дипломата прозвучало на фоне все более активных призывов европейских стран поддержать создание палестинского государства. Однако Израиль и США остаются жесткими противниками этого шага, считая, что он лишь усложнит путь к миру.

Напомним

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании Палестины как независимого государства во время встречи, организованной совместно с Саудовской Аравией. 

Ранее к инициативе уже присоединились Люксембург, Мальта, Монако и Бельгия, а также несколько стран, которые ранее объявили об аналогичном решении – в частности Канада, Великобритания, Португалия и Австралия

Президент Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении Палестиной. Он призвал к полной демилитаризации и проведению выборов в течение года после прекращения огня.

Степан Гафтко

