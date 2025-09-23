Ізраїль: війна в Газі триватиме до звільнення заручників та усунення ХАМАС
Київ • УНН
Попри визнання Палестинської держави деякими європейськими країнами, Ізраїль запевняє, що не припинить бойові дії в Газі, поки ХАМАС не звільнить заручників.
Посол Ізраїлю в ООН Денні Данон заявив, що бойові дії в Газі продовжаться доти, доки всі заручники не будуть звільнені, а ХАМАС не втратить контроль у секторі. Заява пролунала напередодні дискусії в ООН щодо визнання палестинської державності. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Виступаючи перед журналістами, Данон різко розкритикував міжнародну конференцію, організовану президентом Франції Еммануелем Макроном разом із союзниками.
За кілька хвилин ми побачимо театральну постановку, де президент Макрон та його колеги зберуться на так звану конференцію. Це театральна постановка, бо ми всі знаємо, що вона відірвана від реальності
За його словами, поки західні лідери обговорюють майбутнє Палестини, 48 ізраїльських заручників залишаються в полоні в Газі.
Данон підкреслив, що Ізраїль не припинить військову операцію, доки не будуть досягнуті дві ключові цілі: повернення всіх полонених та повна ліквідація впливу ХАМАС у Газі. Він також звинуватив ініціаторів конференції у використанні дипломатії для "внутрішніх політичних цілей", а не реального врегулювання конфлікту.
Заява ізраїльського дипломата пролунала на тлі дедалі активніших закликів європейських країн підтримати створення палестинської держави. Однак Ізраїль і США залишаються жорсткими противниками цього кроку, вважаючи, що він лише ускладнить шлях до миру.
Нагадаємо
Президент Франції Еммануель Макрон оголосив про визнання Палестини як незалежної держави під час зустрічі, організованої спільно із Саудівською Аравією.
Раніше до ініціативи вже приєдналися Люксембург, Мальта, Монако та Бельгія, а також кілька країн, які раніше оголосили про аналогічне рішення – зокрема Канада, Велика Британія, Португалія та Австралія.
Президент Палестинської автономії Махмуд Аббас заявив, що ХАМАС не матиме жодної ролі в управлінні Палестиною. Він закликав до повної демілітаризації та проведення виборів протягом року після припинення вогню.