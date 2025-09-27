$41.490.08
ukenru
26 сентября, 14:33 • 26725 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 51098 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 23925 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 23928 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 25694 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 22895 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 39956 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 43547 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 47484 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 29307 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Трамп анонсировал интенсивные мирные переговоры по Сектору Газа

Киев • УНН

 • 98 просмотра

Дональд Трамп сообщил о проведении эффективных переговоров перед подписанием финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа. Он отметил, что обсуждения с ближневосточным сообществом были вдохновляющими и продуктивными.

Трамп анонсировал интенсивные мирные переговоры по Сектору Газа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о проведении "эффективных" переговоров перед подписанием финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Детали

Дональд Трамп сообщил, что "рад сообщить об очень вдохновляющих и продуктивных обсуждениях с ближневосточным сообществом по Газе".

Интенсивные переговоры продолжаются уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы достичь успешно завершенного соглашения. Все страны региона вовлечены, ХАМАС хорошо осведомлен об этих обсуждениях, а Израиль проинформирован на всех уровнях, включая премьер-министра Биби Нетаньяху

- говорится в сообщении президента США.

Глава Белого дома добавил, что "существует больше доброй воли и энтузиазма для достижения соглашения, после стольких десятилетий, чем я когда-либо видел раньше".

"Все стремятся оставить этот период смерти и тьмы позади. Для меня честь быть частью этих переговоров. Мы должны вернуть заложников и достичь ПОСТОЯННОГО И ДОЛГОВЕЧНОГО МИРА!", - написал президент США.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что администрация США не допустит аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Он обсудил этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.  

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр обсуждает возможность возглавить временную администрацию в секторе Газа для контроля за восстановлением после конфликта. Этот план поддерживает Белый дом, но назначение Блэра может вызвать споры из-за его прошлого участия в войне в Ираке.  

Вита Зеленецкая

