Трамп анонсировал интенсивные мирные переговоры по Сектору Газа

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о проведении "эффективных" переговоров перед подписанием финального мирного соглашения по завершению войны в Секторе Газа. Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу главы Белого дома в соцсети Truth Social.

Детали

Дональд Трамп сообщил, что "рад сообщить об очень вдохновляющих и продуктивных обсуждениях с ближневосточным сообществом по Газе".

Интенсивные переговоры продолжаются уже четыре дня и будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы достичь успешно завершенного соглашения. Все страны региона вовлечены, ХАМАС хорошо осведомлен об этих обсуждениях, а Израиль проинформирован на всех уровнях, включая премьер-министра Биби Нетаньяху - говорится в сообщении президента США.

Глава Белого дома добавил, что "существует больше доброй воли и энтузиазма для достижения соглашения, после стольких десятилетий, чем я когда-либо видел раньше".

"Все стремятся оставить этот период смерти и тьмы позади. Для меня честь быть частью этих переговоров. Мы должны вернуть заложников и достичь ПОСТОЯННОГО И ДОЛГОВЕЧНОГО МИРА!", - написал президент США.

Напомним

Дональд Трамп заявил, что администрация США не допустит аннексии Израилем Западного берега реки Иордан. Он обсудил этот вопрос с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр обсуждает возможность возглавить временную администрацию в секторе Газа для контроля за восстановлением после конфликта. Этот план поддерживает Белый дом, но назначение Блэра может вызвать споры из-за его прошлого участия в войне в Ираке.

Дипломаты массово покинули зал заседаний ООН во время выступления премьера Израиля