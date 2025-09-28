Израильские танки проникают в жилые районы Газы, сотни тысяч мирных жителей в опасности - Reuters
Киев • УНН
Израильские бронетанковые подразделения углубили вторжение в районы Газы, ставя сотни тысяч мирных жителей в критически опасное положение. Десятки раненых остаются без помощи из-за блокировки гуманитарных коридоров.
Израильские танки все глубже проникают в жилые районы Газы, ставя сотни тысяч мирных жителей в критически опасное положение. Медики города сообщают, что из-за блокировки гуманитарных коридоров десятки раненых остаются в ловушке, а службы спасения не в состоянии оперативно реагировать на сигналы тревоги. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Утром 28 сентября израильские бронетанковые подразделения углубили вторжение в районы Сабра, Тель-Аль-Хава, Шейх Радван и Аль-Насер, приближаясь к центру и западным кварталам города Газа. Это происходит на фоне наземного наступления, которое Израиль начал 16 сентября после недель авиаударов по густонаселенным районам.
Местные медицинские службы заявили, что из-за активных боевых действий и блокировки гуманитарных коридоров десятки раненых остаются без помощи, а гражданские не могут эвакуироваться. По данным службы гражданских чрезвычайных ситуаций, 73 запроса на спасение раненых через международные организации остались без ответа от израильской стороны.
ХАМАС, которому Израиль предлагает капитулировать, сообщил, что не получил новых предложений от посредников, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возможной "сделке по Газе". Трамп намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник.
Посол США в Израиле Майк Хакаби запланировал поездку в Египет для консультаций с египетскими должностными лицами – страна выступает одним из посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.
Напомним
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон подчеркнул, что военная операция в Газе продлится до полного освобождения заложников и ликвидации контроля ХАМАС в регионе.
Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении "результативных" переговоров перед заключением окончательного мирного соглашения по конфликту в Газе.
Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр ведет переговоры о том, чтобы возглавить временную администрацию в секторе Газа, которая будет заниматься восстановлением региона после боевых действий.