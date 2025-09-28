Израильские танки проникают в жилые районы Газы, сотни тысяч мирных жителей в опасности - Reuters

$41.490.00
Эксклюзив
08:59
Новые возможности и осторожность в планах: астропрогноз для всех знаков зодиака на 29 сентября - 5 октября
Эксклюзив
08:33
Кража детских колготок: воры пробирались по туннелю и резали стену
07:36
Более 12 часов длилась массированная российская атака на Украину: мы будем наносить ответные удары - Зеленский
Эксклюзив
28 сентября, 06:00
Витамин D: почему он нужен организму и когда врачи его назначают
27 сентября, 16:24
россию не допустили в Совет ИКАО, не хватило шести голосов
27 сентября, 15:30
Если россия хочет блэкаут в Киеве, то получит блэкаут в москве - Зеленский
26 сентября, 14:33
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотреть
Эксклюзив
26 сентября, 14:01
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчас
26 сентября, 12:45
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – Telegraph
публикации
Эксклюзивы
Известно о пожарах и разрушениях в четырех районах Киевской области в результате атаки БПЛА - ОВА
28 сентября, 02:27
Запорожье в очередной раз под ударом: город атакуют «Калибры»
28 сентября, 02:42
Киев под массированной атакой дронов и ракет: что известно
28 сентября, 03:02
Польша подняла истребители из-за массированной атаки РФ на территории Украины
28 сентября, 03:32
Оккупанты нанесли 727 ударов по Запорожской области в течение суток, есть раненые
28 сентября, 04:42
Как получить водительское удостоверение в Украине: алгоритм действий
27 сентября, 06:00
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
26 сентября, 14:01 • 132147 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейков
26 сентября, 12:18
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной Кореи
26 сентября, 09:01
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровье
Эксклюзив
26 сентября, 06:40
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 67535 просмотра
Производитель видеоигр EA близок к заключению сделки о приватизации на $50 млрд - FT
27 сентября, 13:37
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo26 сентября, 14:33 • 80032 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов
26 сентября, 09:12
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFans
26 сентября, 07:07
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю
25 сентября, 10:47
Израильские танки проникают в жилые районы Газы, сотни тысяч мирных жителей в опасности - Reuters

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Израильские бронетанковые подразделения углубили вторжение в районы Газы, ставя сотни тысяч мирных жителей в критически опасное положение. Десятки раненых остаются без помощи из-за блокировки гуманитарных коридоров.

Израильские танки проникают в жилые районы Газы, сотни тысяч мирных жителей в опасности - Reuters

Израильские танки все глубже проникают в жилые районы Газы, ставя сотни тысяч мирных жителей в критически опасное положение. Медики города сообщают, что из-за блокировки гуманитарных коридоров десятки раненых остаются в ловушке, а службы спасения не в состоянии оперативно реагировать на сигналы тревоги. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Утром 28 сентября израильские бронетанковые подразделения углубили вторжение в районы Сабра, Тель-Аль-Хава, Шейх Радван и Аль-Насер, приближаясь к центру и западным кварталам города Газа. Это происходит на фоне наземного наступления, которое Израиль начал 16 сентября после недель авиаударов по густонаселенным районам.

Местные медицинские службы заявили, что из-за активных боевых действий и блокировки гуманитарных коридоров десятки раненых остаются без помощи, а гражданские не могут эвакуироваться. По данным службы гражданских чрезвычайных ситуаций, 73 запроса на спасение раненых через международные организации остались без ответа от израильской стороны.

Трамп заявил, что не позволит Израилю аннексировать Западный берег реки Иордан26.09.25, 06:35 • 4143 просмотра

ХАМАС, которому Израиль предлагает капитулировать, сообщил, что не получил новых предложений от посредников, несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возможной "сделке по Газе". Трамп намерен встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме в понедельник.

Посол США в Израиле Майк Хакаби запланировал поездку в Египет для консультаций с египетскими должностными лицами – страна выступает одним из посредников в переговорах между Израилем и ХАМАС.

Напомним

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон подчеркнул, что военная операция в Газе продлится до полного освобождения заложников и ликвидации контроля ХАМАС в регионе.

Президент США Дональд Трамп сообщил о проведении "результативных" переговоров перед заключением окончательного мирного соглашения по конфликту в Газе.

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр ведет переговоры о том, чтобы возглавить временную администрацию в секторе Газа, которая будет заниматься восстановлением региона после боевых действий.

Степан Гафтко

Новости Мира
Израиль
Reuters
Организация Объединенных Наций
Дональд Трамп
Великобритания
Биньямин Нетаньяху
Соединённые Штаты
Египет
Сектор Газа