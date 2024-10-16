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США, Израиль и ОАЭ работают над планом восстановления Газы после войны

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Госсекретарь США Блинкен рассматривает послевоенный план для Газы, разработанный Израилем и ОАЭ. План предусматривает международную миссию для оказания помощи и установления порядка, но вызывает споры о роли палестинских властей.

Государственный секретарь Энтони Блинкен рассматривает послевоенный план для Газы на основе идей, разработанных Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами. Согласно информации Axios, это план будет представлен после президентских выборов, передает УНН.

Детали

Госсекретарь США Энтони Блинкен рассматривает послевоенный план для Сектора Газа на основе идей Израиля и Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом изданию Axios сообщили официальные лица США.

План предусматривает направление временной международной миссии в сектор Газа для оказания гуманитарной помощи, установления законности и порядка и закладки основ для управления. ОАЭ предложили отправить военных в Газу в составе международных сил.

Также несколько чиновников в Белом доме и Государственном департаменте обеспокоены, поскольку план «маргинализирует президента Палестинской автономии Махмуда Аббаса и его правительство». Именно на этом настаивают Израиль и ОАЭ в ближайшей перспективе.

Роль палестинских властей является самым большим разногласием между Израилем и Эмиратами в соответствующей дискуссии.

Контекст

Администрация Байдена, Израиль и ОАЭ обсуждали различные идеи возможных планов в течение нескольких месяцев, сообщили американские, израильские и эмиратские чиновники.

Эмираты сначала предложили, чтобы план основывался на соглашении между политическими лидерами относительно решения о создании двух государств.

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Израильские официальные лица заявили, что Нетаньяху отверг участие палестинских властей в Газе и видение решения о создании двух государств.

Зато Эмираты хотят, чтобы премьер-министр Палестинской автономии назначил именно палестинца руководить переходом через Газу.

Дополнение

По словам чиновников, в последние недели обсуждение израильско-эмиратского плана получило новый толчок.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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