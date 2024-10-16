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США, Ізраїль та ОАЕ працюють над планом відновлення Гази після війни

Київ • УНН

 • 13597 перегляди

Держсекретар США Блінкен розглядає післявоєнний план для Гази, розроблений Ізраїлем та ОАЕ. План передбачає міжнародну місію для надання допомоги та встановлення порядку, але викликає суперечки щодо ролі Палестинської влади.

США, Ізраїль та ОАЕ працюють над планом відновлення Гази після війни

Державний секретар Ентоні Блінкен розглядає післявоєнний план для Гази на основі ідей, розроблених Ізраїлем та Об’єднаними Арабськими Еміратами. Відповідно до інформації Axios, це план буде представлений після президентських виборів, передає УНН.

Деталі

Держсекретар США Ентоні Блінкен розглядає післявоєнний план для Сектора Газа на основі ідей Ізраїлю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Про це виданню Axios повідомили офіційні особи США.

План передбачає направлення тимчасової міжнародної місії в сектор Газа для надання гуманітарної допомоги, встановлення законності та порядку та закладення основ для управління. ОАЕ запропонували відправити військових до Гази у складі міжнародних сил.

Також кілька чиновників у Білому домі та Державному департаменті стурбовані, оскільки план "маргіналізує президента Палестинської автономії Махмуда Аббаса та його уряд". Саме на цьому наполягають Ізраїль і ОАЕ в найближчій перспективі.

Роль Палестинської влади є найбільшою розбіжністю між Ізраїлем та Еміратами у відповідній дискусії.

Контекст

Адміністрація Байдена, Ізраїль та ОАЕ обговорювали різні ідеї можливих планів протягом кількох місяців, повідомили американські, ізраїльські та еміратські посадовці.

Емірати спочатку запропонували, щоб план ґрунтувався на угоді між політичними лідерами щодо рішення про створення двох держав.

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Ізраїльські офіційні особи заявили, що Нетаньяху відкинув участь палестинської влади в Газі та бачення рішення про створення двох держав.

Натомість Емірати хочуть, щоб прем'єр-міністр Палестинської автономії призначив саме палестинця керувати переходом через Газу.

Доповнення

За словами чиновників, останніми тижнями обговорення ізраїльсько-еміратського плану отримало новий поштовх.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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Ізраїль
Палестинська національна адміністрація
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