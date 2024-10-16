Блінкен у розмові з Сибігою наголосив на продовженні військової та економічної допомоги США Україні
Київ • УНН
Держсекретар США Блінкен провів телефонну розмову з главою МЗС України Сибігою. Вони обговорили подальшу військову та економічну допомогу США Україні у боротьбі з російською агресією.
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час телефонної розмови обговорили військову та економічну допомогу США Україні, повідомили у Держдепартаменті США, пише УНН.
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"Державний секретар США Ентоні Блінкен розмовляв 15 жовтня з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, щоб підтвердити незмінну підтримку Сполученими Штатами боротьби України з агресією росії", - повідомили у Держдепі.
Держсекретар США та його український колега, як повідомляється, "обговорили майбутні дипломатичні заходи та взаємодії з лідерами ЄС".
"Під час розмови держсекретар наголосив на продовженні військової та економічної допомоги США Україні та підтримці українців у захисті їхньої свободи", - зазначили у Держдепі.
Стратегічне партнерство: Сибіга обговорив з Блінкеном ключові потреби України в умовах війни15.10.24, 22:12 • 31524 перегляди