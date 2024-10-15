Стратегічне партнерство: Сибіга обговорив з Блінкеном ключові потреби України в умовах війни
Київ • УНН
Глава МЗС України А. Сибіга провів телефонну розмову з держсекретарем США Е. Блінкеном. Обговорювалися стратегічне партнерство, координація позицій та критичні потреби України в умовах війни.
Сибіга провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, обговоривши стратегічне партнерство та підтримку України в умовах війни. Про це повідомляє МЗС України, передає УНН.
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Глава Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. У ході бесіди обговорювалися важливі питання українсько-американського стратегічного партнерства та координація позицій перед ключовими міжнародними подіями.
Сибіга поінформував Блінкена про нові російські удари по українській енергосистемі та підкреслив критичні військові та енергетичні потреби України в умовах триваючої агресії. Він висловив вдячність США за їх лідерство та підтримку, які відіграють важливу роль у забезпеченні безпеки та стабільності в регіоні.
Сибіга обговорив із міністром закордонних справ Анголи розширення співпраці15.10.24, 20:56 • 15891 перегляд