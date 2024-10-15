Сибіга обговорив із міністром закордонних справ Анголи розширення співпраці
Київ • УНН
Андрій Сибіга обговорив з Тете Антоніу двосторонній порядок денний та шляхи розширення співпраці. Міністр подякував Анголі за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Глава МЗС України Андрій Сибіга провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Анголи Тете Антоніу. Йшлося про двосторонній порядок денний та шляхи взаємовигідного розширення нашої співпраці, передає УНН.
"Я мав відверту та предметну розмову з моїм ангольським колегою Тете Антоніу. Я подякував Анголі за її підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.
Ми обговорили поточний українсько-ангольський двосторонній порядок денний та шляхи взаємовигідного розширення нашої співпраці", – повідомив Сибіга у Telegram.
Сибіга на зустрічі ЄС спростував інформацію іноземних ЗМІ про нібито готовність до неприйнятних територіальних поступок - МЗС14.10.24, 14:24 • 13746 переглядiв