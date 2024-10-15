Сибига обсудил с министром иностранных дел Анголы расширение сотрудничества
Киев • УНН
Андрей Сибига обсудил с Тете Антониу двустороннюю повестку дня и пути расширения сотрудничества. Министр поблагодарил Анголу за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Глава МИД Украины Андрей Сибига провел телефонный разговор с министром иностранных дел Анголы Тете Антониу. Речь шла о двусторонней повестке дня и путях взаимовыгодного расширения нашего сотрудничества, передает УНН.
«Я имел откровенный и предметный разговор с моим ангольским коллегой Тете Антониу. Я поблагодарил Анголу за ее поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Мы обсудили текущую украинско-ангольскую двустороннюю повестку дня и пути взаимовыгодного расширения нашего сотрудничества», - сообщил Сибига в Telegram.
Сибига на встрече ЕС опроверг информацию иностранных СМИ о якобы готовности к неприемлемым территориальным уступкам - МИД14 октября 2024, 11:24 • 12810 просмотров