Сибига на встрече ЕС опроверг информацию иностранных СМИ о якобы готовности к неприемлемым территориальным уступкам - МИД
Киев • УНН
Глава МИД Андрей Сибига опроверг информацию о якобы готовности Украины к неприемлемым территориальным уступкам, отметив безальтернативность Формулы мира и принципа "Никаких решений об Украине без Украины".
Глава МИД Андрей Сибига опроверг информацию о якобы готовности Украины к территориальным уступкам, отметив безальтернативность Формулы мира и принципа «Никаких решений об Украине без Украины». Об этом он сказал во время заседания Совета министров иностранных дел ЕС, пишет УНН со ссылкой на МИД.
Детали
Сибига, как сообщается, «опроверг информацию, распространенную в ряде иностранных СМИ, о якобы готовности Украины к неприемлемым территориальным уступкам агрессору». Он отметил безальтернативность Формулы мира и принципа «Никаких решений об Украине без Украины».
Глава МИД проинформировал европейских коллег о дальнейшей работе над продвижением Формулы мира на пути ко Второму саммиту мира, подробно рассказал о том, как План победы, представленный Президентом Украины Владимиром Зеленским, станет инструментом практического воплощения Формулы мира для достижения общей для Украины и ЕС цели: всеобъемлющего, справедливого и длительного мира.
МИД опроверг заявления иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам рф11 октября 2024, 07:55 • 11931 просмотр